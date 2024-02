Flamengo está perto de emprestar zagueiro Pablo ao Botafogo

O encontro entre John Textor e Rodolfo Landim nos Estados Unidos parece ter dado fruto. Isso porque o Flamengo está perto de confirmar o empréstimo do zagueiro Pablo ao Botafogo.

Pablo não esteve com o elenco rubro-negro nos Estados Unidos e atuou com o time alternativo pelo Carioca. O zagueiro chegou a ter seu nome relacionado ao Corinthians nos últimos dias.

No entanto, o Botafogo fez proposta para ter Pablo em 2024, pagando a maior parte do salário do atleta. No Alvinegro carioca, o defensor vai brigar pela titularidade com Lucas Halter e Alexander Barboza.

Pablo vinha perdendo espaço no elenco rubro-negro, que já conta com Léo Pereira, Fabrício Bruno e David Luiz. O clube ainda tenta a contratação de Léo Ortiz com o Red Bull Bragantino.