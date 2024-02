Fiorentina anuncia a chegada de Andrea Belotti por empréstimo da Roma

A Fiorentina anunciou, nesta quinta-feira, a contratação por empréstimo do atacante Andrea Belotti. O italiano de 30 anos chega da Roma até o final da temporada.

Belotti ganhou destaque durante sua passagem pelo Torino, entre 2015 e 2022. Desde que chegou na Roma, o centroavante não conseguiu repetir as boas atuações e perdeu espaço no elenco. Na equipe da capital italiana, disputou 68 jogos, com dez gols e cinco assistências.

No período em que defendia o Torino, Belotti marcou 113 gols. Na temporada 2016/2017 viveu seu melhor momento e foi o terceiro artilheiro do Campeonato Italiano, com 26 gols.

A Fiorentina ocupa a quinta posição na tabela de classificação do Campeonato Italiano e disputará as semifinais da Copa da Itália em abril.

A Fiorentina volta a campo nesta sexta-feira, às 16h45 (de Brasília), diante do Lecce, pela 23° rodada do Campeonato Italiano.