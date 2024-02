Fim da novela! Botafogo anuncia a contratação do atacante Luiz Henrique

O Botafogo anunciou nesta quinta-feira a contratação do atacante Luiz Henrique, que pertencia ao Real Betis. O contrato será válido até o fim de 2028.

Este é o fim de uma das maiores novelas do mercado do futebol brasileiro, o atleta de 23 anos havia sido fortemente especulado anteriormente no Flamengo, Corinthians e Fluminense, clube em que foi revelado.

Atenção para a única notícia que importa: Luiz Henrique é do BOTAFOGO! ?? #VamosBOTAFOGO pic.twitter.com/eHG9GtGTXD ? Botafogo F.R. (@Botafogo) February 1, 2024

O Fogão diz que essa é a maior contratação da história do futebol brasileiro. De acordo com o jornalista Fabrizio Romano, a negociação foi finalizada em 20 milhões de euros (R$ 106 milhões de reais), valor recorde no Brasil.

Luiz Henrique estreou pelo profissional em 2019 no Fluminense. Logo no início, o jovem já se destacou bastante. O atacante encantou o futebol europeu com seus dribles e foi vendido para o Betis em 2022. Na equipe carioca, ele fez 120 jogos, marcou 14 vezes e deu 14 passes para gol.

Em sua chegada ao clube espanhol, Luiz foi titular e um dos principais jogadores da equipe. Porém, nesta temporada acabou perdendo espaço para Assane Diao, de 18 anos. O ponta direita canhoto encerra sua passagem no Real Betis com 64 jogos, quatro gols e dez assistências.