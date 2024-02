F1: Sainz promete 'novidades' após anúncio de saída da Ferrari

A Fórmula 1 anunciou hoje que Lewis Hamilton será piloto da Ferrari na temporada 2025. O inglês será companheiro de Charles Leclerc, e substituirá Carlos Sainz, que ainda dirigirá pela equipe italiana na temporada 2024. O espanhol usou suas redes sociais para anunciar sua saída.

O que aconteceu

"Novidades sobre o futuro em tempo oportuno". Carlos Sainz confirmou que deixará a Ferrari ao fim da temporada, mas não deu detalhes sobre seu futuro.

Sainz tem sido cotado como possível piloto da Audi em 2026. O site australiano "Auto Action", especializado em F1, diz que o piloto espanhol já tem um pré-contrato assinado com a marca alemã, que entrará daqui dois anos na principal categoria do automobilismo mundial, como parceira da Sauber.

Audi já está na família. Carlos Sainz, pai do piloto da Ferrari, foi campeão do Rally Dakar 2024 guiando um carro da marca alemã. Ele admitiu que já conversou com o filho sobre uma possível ida para a marca alemã.

Projeto e velhos conhecidos podem definir o futuro. De acordo com o "Planet F1", caso aceite a proposta da Audi, Sainz ajudaria a desenvolver o carro em 2025, voltando como piloto número 1 da equipe no ano seguinte. Na equipe alemã, ele encontraria Andreas Seidl. O engenheiro alemão e atual CEO da Sauber Motorsport trabalhou com Sainz na McLaren entre 2019 e 2020.

Carlos Sainz estreou na F1 em 2015, pela Toro Rosso e, depois de passar por Renault e McLaren, estreou na Ferrari em 2021. Pela equipe italiana, ele conquistou dois GPs (Grã-Bretanha, em 2022 e Singapura, em 2023).