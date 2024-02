Ex-São Paulo usa MANGUEIRA para apartar briga em campeonato no Paraguai

Do BOL, em São Paulo

O Torneio Apertura, campeonato nacional do Paraguai, teve cenas lamentáveis nas arquibancadas do estádio Defensores del Chaco, em Assunção. Na segunda-feira, 29, Cerro Porteño e 2 de Mayo duelavam pela terceira rodada do torneio, quando o duelo precisou ser interrompido por conta de uma briga generalizada nas arquibancadas.

No meio da confusão, enquanto a partida estava paralisada, uma cena chamou a atenção: o goleiro do Cerro porteño, Jean, que já atuou por São Paulo, Bahia e Atlético-GO, usou uma mangueira de água para tentar separar os torcedores que brigavam na arquibancada, que teve ainda assentos e objetos atirados ao gramado. A confusão aconteceu entre torcedores do próprio Cerro.

"Uma noite para esquecer. Muito triste com o que aconteceu hoje. Que Deus abençoe as pessoas de bem que estavam nos apoiando. Que nada grave tenha acontecido à nossa gente", publicou Jean nas redes sociais.

Apesar da tentativa do brasileiro, a confusão prosseguiu e o jogo foi encerrado aos 10 minutos do segundo tempo, quando estava 0 a 0. A partida será remarcada.