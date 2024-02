Escalação: Brasil poupa titulares contra a Venezuela no Pré-Olímpico

Classificada com uma rodada de antecedência para o quadrangular final, a Seleção Brasileira está definida para a partida contra a Venezuela, nosso último jogo pela primeira fase do Pré-Olímpico!



As equipes se enfrentam a partir das 20h, no estádio Brígido Iriarte, com? pic.twitter.com/gZZXtsYIVE