Em jogo com apagão, Coritiba é derrotado pelo Azuriz e perde a liderança do Paranaense

Na noite desta quinta-feira, o Coritiba perdeu do Azuriz por 1 a 0, pela quinta rodada do Campeonato Paranaense, no estádio Os Pioneiros. O começo do segundo tempo foi atrasado por conta de um apagão no local.

Com dez pontos, o Coxa caiu para a terceira colocação, com um a menos que o líder, Maringá. Já os mandantes estão com a mesma pontuação, na quarta posição.

Agora, o Coritiba enfrenta o Andraus Brasil às 18h30 (de Brasília) desse domingo, no Couto Pereira. O Azuriz, por sua vez, encara o Operário, às 16h, na mesma data, no estádio Germano Kruger.

Acaba a luz no Estádio Os Pioneiros. Provavelmente, teremos atraso no início do segundo tempo. ? Coritiba (@Coritiba) February 2, 2024

O jogo

O primeiro tempo foi marcado por poucas oportunidades de gol para os dois lados, com o Coritiba sendo mais propositivo, mas sem causar grande perigo.

Aos 28 minutos, o Azuriz abriu o placar do embate. Após cobrança de falta, Xavier se antecipou e testou para vencer Pedro Morisco.

Em desvantagem, o Coritiba teve chance clara para deixar tudo igual, com Figueiredo chutando por cima e perdendo a oportunidade. Ainda no fim da primeira etapa, Wellison cobrou falta à direita da meta do Coxa.

Logo no começo do segundo tempo, as duas equipes ficaram perto de marcar. Primeiro, Wesley Pomba finalizou de dentro da área e obrigou Arthur a fazer grande defesa. Depois, Wellison arrematou e foi a vez de Pedro Morisco intervir.

Em desvantagem, o Coritiba teve a chance de empatar, mas Figueiredo tirou demais. Na sequência, Maurício arriscou de longe e novamente o goleiro interviu.

Aos 33 minutos, o Azuriz quase matou o jogo, quando Miullen desviou cruzamento de Oya à direta do gol. No fim, os mandantes seguraram o Coxa e conquistaram o triunfo por 1 a 0.