Duílio esclarece dívidas do Corinthians com empresários e critica Augusto Melo

Nesta quinta-feira, Duílio Monteiro, ex-presidente do Corinthians, se pronunciou em nota oficial após o UOL noticiar que as antigas diretorias do Corinthians deixaram uma dívida de R$ 217 milhões com sete empresários de futebol.

De acordo com o ex-dirigente, o valor das dívidas com empresários é maior e chegou a estar perto de R$ 1 bilhão.

"O Corinthians não tem apenas os R$ 217 milhões em dívidas com empresários. Qualquer pessoa atenta aos balancetes e balanços anuais do Corinthians sabe que o clube chegou perto de somar R$ 1 bilhão em dívidas gerais e que, nos últimos três anos, nossa administração conseguiu não apenas estancar esse crescimento como reduzir significativamente o montante. Tudo isso restará apontado no balanço 2023 do clube", afirma Duílio em nota oficial. "Tanto é que os veículos de comunicação tornaram público em 2023 que, no balanço de 2022, houve forte redução das quantias devidas a representantes de jogadores", conclui.

O ex-presidente ainda fez duras críticas a atual gestão do clube.

"Infelizmente, a atual diretoria tem demonstrado uma assombrosa disposição de aumentar as dívidas da pior forma possível, sem trazer qualquer benefício administrativo ou esportivo de destaque. Rasga contratos vantajosos, aciona cláusulas de multa de forma negligente, fere cláusulas contratuais de confidencialidade - gerando incômodos em parceiros formais - e mente sobre valores e tempos de contrato."

Neste ano, o presidente Augusto Melo anunciou que o zagueiro Lucas Veríssimo continuaria no clube, em definitivo, porém o atleta acabou se transferindo para o Al-Duhail, do Qatar. Além disso, o lateral direito Matheuzinho, que pertence ao Flamengo, foi visto com a camisa do Corinthians em treinamentos e fazia parte dos planos do Mano Menezes, mas as negociações fracassaram e ele acabou voltando para a equipe carioca. Duílio discordou da forma com que a diretoria atual tem agido e apontou esses erros em sua nota.

"Depois, só lhes resta um último recurso: atribuir a gestões anteriores o caos que eles mesmos promovem, anunciando jogadores que depois perdem, porque também já ficou claro para os representantes e atletas o tamanho da insegurança jurídica."

Por fim, Duílio criticou o discurso do presidente Augusto Melo e disse quais ações deveriam ser realizadas nestes casos.

"É lamentável que uma diretoria proclame que se preparou por seis anos para gerir o Corinthians e depois continue apostando no discurso de terra arrasada para encobrir trapalhadas e irresponsabilidade. Em vez disso, deveriam alinhar os procedimentos entre o Departamento de Futebol, o Marketing, o Jurídico e o Financeiro, tal como preconizado pelo documento de recomendações produzido pelo clube junto com a Falconi, que foi solenemente ignorado."