Dudu acusa assistente de aplicar golpe financeiro avaliado em R$ 18 milhões

A polícia de São Paulo investiga um possível golpe financeiro aplicado em Dudu, atacante do Palmeiras, que resultou em prejuízo estimado em R$ 18 milhões. O autor do golpe seria um assistente do jogador. A informação inicial foi publicada pelo ge e confirmada pelo UOL.

O que aconteceu

Os advogados do jogador registraram boletim de ocorrência para investigar Thiago Donda. O acusado é ex-assessor e padrinho de casamento do atacante alviverde.

Dudu descobriu a dívida de aproximadamente R$ 18 milhões ao ser alertado por seu contador que impostos não eram pagos desde 2018. Os impostos não pagos eram relativos ao valor que o atleta recebe em uma conta jurídica por seus direitos de imagem do Palmeiras. Inicialmente, esse contador imaginava que o rombo era de aproximadamente R$ 3 milhões. Mas posteriormente o jogador descobriu o tamanho do desfalque.

A defesa de Dudu alega que Donda passou a ter acesso às finanças e movimentar as contas bancárias sem permissão de Dudu, mas com autorização de funcionários do banco Bradesco.

O 19º Cartório de Registro Civil de São Paulo, onde eram reconhecidas as assinaturas falsas, também é citado pela acusação por envolvimento no esquema.

Os advogados de Dudu ainda alegam ter indícios de que Donda abriu uma clínica de estética e medicina avançada, a Nidô, com valores retirados da conta de Dudu.

A polícia informa que trabalha com a coleta de provas e realiza demais diligências para esclarecer os fatos. Estão sendo avaliados crimes de estelionato, falsificação de documento público, falsidade ideológica e associação criminosa.

Como Dudu descobriu o golpe

Dudu descobriu a fraude em agosto de 2023, quando foi alertado por seu contador sobre a dívida bancária. Na ocasião, o profissional explicou que não contou a Dudu sobre o problema por ordem de Thiago Donda. O atacante encerrou a parceria com o contador por não ter sido alertado da situação.

O camisa 7 buscou um advogado, pediu o comprovante de pagamento de impostos no banco e recebeu a confirmação de que os impostos não estavam sendo pagos. Ele também descobriu que parte do dinheiro da sua conta jurídica estava sendo transferido com frequência para Thiago Donda sem a sua permissão.

Defesa de Dudu entende que foram cometidas diversas fraudes envolvendo o atacante:

Transferências e pagamentos de valores para contas de terceiros utilizando fichas internas com assinaturas falsas;

Compensações de cheques com assinaturas faltas;

Débitos nas contas bancárias de produtos ofertados pela entidade bancária sem contratação e conhecimento das vítimas;

Operações de empréstimos mediante oferta de produtos;

Venda de títulos de capitalização sem autorização;

Transferência de valores para conta de terceiros com autorizações preenchidas pelo gerente sem anuência do correntista;

Baixas de aplicações financeiras e resgates de ativos financeiros sem conhecimento da vítima;

Utilização de pix e TED não autorizadas

Os valores perdidos por Dudu

O atacante contratou uma empresa de auditoria que determinou o valor total do desfalque:

Transferências para Thiago com assinaturas falsas: R$ 14 milhões

Juros, encargos e multas por impostos atrasados: R$ 2,1 milhões

Cédulas de crédito bancário com assinatura falsa: R$ 1,45 milhão

Transferências de veículos com assinatura falsa: R$ 562 mil

O último contato entre Dudu e Doda

Dudu questionou Thiago em troca de mensagens pelo WhatsApp após descobrir o problema. Em resposta, o empresário pediu para que o caso não se tornasse público.

Segura isso, por favor. Estou pedindo como irmão, de coração mesmo. ME DESCULPA. Se falar qualquer coisa com alguém aí acabou para mim. Não consigo fazer mais nada e nem pagar. Thiago Donda, em mensagem enviada a Dudu

Dias após o diálogo, Dudu recebeu os extratos bancários que comprovavam os desvios de Donda e o golpe milionário.

Eles cortaram relações, não se seguem mais nas redes sociais e não têm mais fotos publicadas juntos.

Amizade desde o início da carreira

Dudu e Thiago Donda se conheceram em 2010, quando o atleta começava a carreira no Cruzeiro. Donda fazia parte de uma empresa de agenciamento de atletas.

A relação ficou mais próxima quando Dudu chegou ao Palmeiras, em 2015.

Thiago prestava serviços no dia a dia ao camisa 7 e virou uma espécie de "braço-direito" do atacante, participando até de viagens com a família do atleta.

O que dizem os envolvidos no caso

Thiago Donda foi procurado pelo UOL, mas não se manifestou até o momento da publicação.

Em comunicado enviado a reportagem, o Bradesco informou que "está atendendo todas as solicitações da polícia e tratando o assunto diretamente com o cliente e seu representante".

O cartório envolvido no caso alegou em nota: "conforme nossa orientação jurídica, não podemos comentar quaisquer procedimentos em curso. Reiteramos nosso compromisso e colaboração com as autoridades públicas na investigação de quaisquer casos que envolvam a serventia extrajudicial".

A assessoria de imprensa de Dudu informou que o caso está sendo conduzido pela equipe jurídica do atleta, liderada por Adriana Cury e Cid Vieira. Os advogados já tomaram as medidas cabíveis junto às autoridades e confiam no trabalho da justiça.