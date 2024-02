De virada, Fluminense goleia Bangu com dois de Arias e é líder isolado do Carioca

O Fluminense escalou seus principais jogadores pela primeira vez na temporada nesta quinta-feira. Os tricolores golearam por 4 a 1 o Bangu, no Luso-Brasileiro.

A equipe comandada por Fernando Diniz ampliou a vantagem na liderança do Campeonato Carioca, com 13 pontos. Já os banguenses seguem com apenas um.

Na próxima rodada, o Fluminense visita o Boavista, em Bacaxá, neste domingo. No mesmo dia, o Bangu encara o Audax, no mesmo local.

O jogo

O Fluminense começou a partida pressionando o Bangu. Os tricolores quase marcaram aos dois minutos, quando os visitantes erraram na saída e a bola chegou em Cano. O atacante se esticou, mas mandou pela linha de fundo. Depois, o argentino desperdiçou mais uma oportunidade ao finalizar sobre o travessão.

Com o passar do tempo, o Bangu conseguiu avançar com qualidade. Tanto que Bruno arriscou de fora da área e obrigou Fábio a fazer grande defesa. O lance animou os visitantes, que abriram o placar aos 34 minutos. Fábio saiu errado a bola e viu Adsson mandar de muito longe, encobrindo o goleiro tricolor.

O Fluminense aumentou a intensidade após o revés. A equipe tricolor teve nova chance com Cano. Desta vez, o argentino cabeceou para fora. Depois, Thiago Santos cabeceou para a defesa de Gabriel Leite.

Nos minutos finais, os tricolores seguiram na pressão. O Tricolor quase empatou já nos acréscimos, quando Keno acertou o travessão. Assim, o Bangu segurou o resultado até o intervalo.

No segundo tempo, o Fluminense voltou buscando o empate. Primeiro, Renato Augusto assustou em chute de fora da área. Só que aos quatro, os tricolores marcaram com Keno. O atacante aproveitou cruzamento e cabeceou por baixo da perna do goleiro Gabriel Leite.

O jogo ficou aberto após o gol do time de Diniz. O Bangu voltou a avançar, mas viu os tricolores virarem o placar aos 14 minutos. Arias foi lançado na área, driblou o marcador e chutou para a rede.

Mesmo depois da virada, os tricolores continuaram com a postura ofensiva. Cano quase fez um golaço aos 24 minutos, ao tentar de bicicleta. A bola foi pela linha de fundo. Só que dois minutos depois, o argentino chutou da entrada da área, sem chance para Gabriel Leite.

O Bangu não se abateu com os gols. Tanto que a equipe quase marcou o segundo. Rochinha avançou em contra-ataque e finalizou para boa defesa de Fábio.

Nos minutos finais, o confronto seguiu aberto, com as duas equipes no ataque. O Fluminense ainda teve tempo de fazer o quarto aos 41. Arias ficou com a bola após bate e rebate e mandou para a rede para decretar a goleada no Luso-Brasileiro.

FICHA TÉCNICA:

FLUMINENSE 4 X 1 BANGU

Local: estádio Luso-Brasileiro, no Rio de Janeiro (RJ)



Data: 1º de fevereiro de 2024, quinta-feira



Horário: 21h30 (de Brasília)



Árbitro: Julio Cesar de Oliveira



Assistentes: Thiago Rosa de Oliveira Esposito e Lilian da Silva Fernandes Bruno

Cartões amarelos: Arias, Thiago Santos e Guga (Fluminense); Gabriel Saulo e Gabryel Freitas (Bangu)

GOLS

FLUMINENSE: Keno, aos 4min do segundo tempo; Arias, aos 14 e 41min do segundo tempo; Cano, aos 26min do segundo tempo



BANGU: Adsson, aos 34min do primeiro tempo

FLUMINENSE: Fábio, Guga, Thiago Santos, Felipe Melo (Renato Augusto) e Marcelo (Diogo Barbosa); André, Martinelli, Ganso (Lima) e Arias; Keno (Terans) e Germán Cano



Técnico: Marcão

BANGU: Gabriel Leite, Gabriel Saulo, Lucas Araújo.Victor Oliveira e Erick Daltro; Adsson, Walney (Edgar), Cleyton (Rochinha) e Bruno (Somália); Gabriel Canela (Gabryel Freitas) e João Victor (Anderson Lessa)



Técnico: França Junior