Cruzeiro empresta zagueiro Lucas Oliveira ao Valladolid até o meio do ano

O Cruzeiro anunciou o empréstimo do zagueiro Lucas Oliveira, de 27 anos, ao Real Valladolid, clube que disputa a Segunda Divisão do Campeonato Espanhol. O empréstimo é valido até junho, quando termina a temporada europeia.

O lado espanhol vê o zagueiro como possível reposição a Gustavo Henrique, que assinou com o Corinthians em janeiro. A última partida que Lucas Oliveira disputou foi contra o Fortaleza, no dia 18 de novembro do ano passado, pelo Brasileirão.

O Cruzeiro informa a transferência por empréstimo do zagueiro Lucas Oliveira ao Real Valladolid. O vínculo do atleta com o time espanhol é válido até junho de 2024. Desejamos sucesso neste novo desafio! pic.twitter.com/CYMiIS8WWf ? Cruzeiro ? (@Cruzeiro) February 1, 2024

O zagueiro faz o mesmo caminho que Paulo Pezzolano, ex-treinador do Cruzeiro que se juntou ao Valladolid em 2023. Ambos os clubes possuem Ronaldo Fenômeno como gestor.

Com a saída de Lucas para o time espanhol, o Cruzeiro tem Zé Ivaldo, Ruan Santos, Neris e João Marcelo como principais opções para a zaga no elenco.