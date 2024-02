Corinthians: IML libera corpo de jovem morta e acelera finalização do laudo

Do UOL, em São Paulo

O corpo da jovem de 19 anos que morreu após ter relação sexual com o jogador Dimas, do Corinthians sub-20, foi liberado pelo IML.

O que aconteceu

Todos os procedimentos que cabiam ao IML foram concluídos ontem. Dessa forma, o corpo da jovem foi liberado para sepultamento.

Os laudos do IML estão sendo finalizados, segundo a Secretaria de Segurança Pública. Eles podem demorar até 30 dias para serem finalizados, mas a tendência é que isso aconteça mais cedo devido à repercussão do caso, de acordo com apuração do UOL.

Foram realizados os exames de necropsia, sexológicos e coleta de materiais os toxicológicos. A investigação do caso é conduzida pela 5ª Delegacia de Defesa da Mulher, localizada na Zona Leste de São Paulo.

Dependendo dos resultados, Dimas pode ser chamado para prestar novo depoimento. O jogador prestou depoimento na noite da última terça-feira (30), mas como testemunha.

A Polícia Civil já ouviu algumas pessoas — como o meia do Corinthians — e analisa imagens de câmeras de segurança do apartamento do jogador. O caso foi registrado como morte suspeita.

Entenda o caso

O jogador e a jovem se conheceram pelas redes sociais e se encontraram pela primeira vez na última terça-feira, segundo o advogado dele. Eles tiveram relações sexuais com preservativo antes de Dimas perceber que a mulher não estava se sentindo bem, ainda de acordo com Lenoir.

Dimas ligou para o Samu, prestou socorro e acompanhou a jovem até o hospital, por volta das 19h (de Brasília). Os socorristas a atenderam ainda no apartamento. A vítima sofreu quatro paradas cardíacas e não resistiu.

Médicos constataram uma fissura de cinco centímetros na região genital da vítima como fonte da hemorragia, segundo consta no boletim de ocorrência.

O jogador prestou depoimento, como testemunha, e foi liberado.

O Corinthians aguarda a investigação dos fatos e se colocou à disposição para colaborar com as autoridades e as famílias. O clube se manifestou através de uma nota oficial.