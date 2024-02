Corinthians abre venda de ingressos para jogo contra o Novorizontino; veja valores

O Corinthians abriu a venda de ingressos para o jogo contra o Novorizontino, que ocorre neste domingo, pela quinta rodada do Campeonato Paulista, na Neo Química Arena. A bola rola a partir das 11h (de Brasília) da manhã.

Os valores das entradas variam entre R$ 22, no setor Norte, para membros do plano Minha Vida, e R$ 250, no Oeste Inferior Lateral. A comercialização dos bilhetes será feita apenas por meio da internet, sem bilheteria física. Somente os sócios-torcedores do clube podem comprar os ingressos neste momento.

Ainda terão cinco etapas de pré-venda, atendendo todos os planos do Fiel Torcedor, até o início da distribuição para o público geral. Se restarem entradas, elas serão vendidas para os torcedores não sócios a partir desta sexta-feira, às 15h (de Brasília).

ABERTURA DE VENDA DE INGRESSOS PARA O PAULISTÃO! ??? Amanhã (31/01), começa a venda de ingressos para o jogo entre Corinthians x Novorizontino, no dia 04/02 (domingo), às 11h, na Neo Química Arena! ? Saiba mais ? https://t.co/NIpCZjtqqk Atenção às nossas tabelas para saber... pic.twitter.com/uIWdvm3cGB ? Corinthians (@Corinthians) January 30, 2024

Vindo de três derrotas consecutivas, o Corinthians precisa vencer para abafar a crise neste início da temporada. Com apenas três pontos, o Timão ocupa a terceira posição do Grupo C e, neste momento, está fora da zona de classificação à fase de mata-mata.