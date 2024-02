Conheça o Marcílio Dias, adversário do Vasco na Copa do Brasil que tem como destaque o irmão de Diego Tardelli

O sorteio da primeira fase da Copa do Brasil definiu, na última terça-feira, o confronto entre Marcílio Dias-SC e Vasco, que será realizado entre os dias 21 e 28 de fevereiro, no Estádio Doutor Hercílio Luz, na cidade de Itajaí, em Santa Catarina. Fundado em 1919, o rival do clube carioca no torneio tem como um dos principais jogadores Juninho Tardelli, irmão do ex-jogador Diego Tardelli, que passou por grandes clubes do Brasil, além de servir a Seleção Brasileira.

Atualmente com 40 anos, Juninho Tardelli ou 'Tardelinho', camisa 10 da equipe, foi responsável por marcar dois gols nas quatro partidas disputadas até aqui no Campeonato Catarinense. O primeiro saiu na vitória por 3 a 2 diante do Joinville, na estreia do time na competição, enquanto o segundo veio no triunfo por 1 a 0 na noite da última quarta-feira, contra o Criciúma.

Apesar de disputar a elite do Campeonato Catarinense, atualmente ocupando a terceira colocação com nove pontos, o Marcílio Dias se encontra sem divisão nacional. A equipe do estado de Santa Catarina conseguiu o acesso à Copa do Brasil deste ano através do título da Copa Santa Catarina de 2023, após superar o Concórdia-SC. Ainda no ano passado, o clube disputou a competição e conseguiu eliminar a Chapecoense na primeira fase após vencer pelo placar mínimo, entretanto, na segunda rodada, se despediu depois de perder para o Maringá-RJ por 2 a 0.

No confronto diante do Vasco pela Copa do Brasil, o Marcílio Dias, apesar de jogar como mandante, necessita da vitória para avançar à segunda rodada da competição. Se passar, a equipe enfrentará o vencedor do duelo entre Água Santa e Jacuipense-BA.