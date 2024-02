Com time reserva, Brasil é derrotado pela Venezuela e perde 100% de aproveitamento no Pré-Olímpico

Na noite desta quinta-feira, a fase de grupos do Pré-Olímpico chegou ao fim. Pela última rodada, a Seleção Brasileira perdeu para a Venezuela, por 3 a 1, no Estádio Nacional Brígido Iriarte, em Caracas. Os gols venezuelanos foram marcados por Segovia (2x) e Rikelme (contra), enquanto Alexsander descontou para a equipe brasileira.

Com o resultado, a Canarinho perdeu os 100% de aproveitamento na competição, mas terminou no topo do Grupo A, com nove pontos conquistados e a classificação para o quadrangular final garantida. Já a Venezuela chegou aos oito pontos, ultrapassou o Equador e também avançou para a próxima fase ao acabar na vice-liderança.

No quandrangular final, a Canarinho estará na disputa com outras três seleções para garantir vaga nas Olimpíadas de Paris 2024. Brasil e Venezuela já estão na próxima fase, enquanto as outras duas equipes serão definidas nesta sexta-feira. Todos os times duelarão entre si e os dois melhores classificados vão aos Jogos Olímpicos.

O jogo

O primeiro gol do confronto foi venezuelano - e saiu aos 10 minutos. Ortega recuperou no meio-campo e tocou para Martínez. O camisa 17 deu um lindo passe de calcanhar para Telasco Segovia, que invadiu a grande área e bateu na saída de Matheus Donelli.

Com o gol, a Seleção até tentou criar chances, mas não conseguiu crescer no jogo. E foi com 30 minutos que a Venezuela ampliou com um golaço. Após lançamento, a zaga brasileira tentou afastar, mas Segovia ficou com ela e driblou Lucas Fasson. O jogador chutou rasteiro no cantinho de Donelli para fazer seu segundo gol no jogo.

Com 33 minutos, o goleiro brasileiro salvou o que seria o terceiro gol da Venezuela. Rivas subiu mais alto que a zaga do Brasil e cabeceou para o gol, mas Donelli impediu o terceiro gol no reflexo ao fazer grande defesa.

Aos 41 minutos, foi a vez de Lucas Fasson salvar o Brasil. Martínez passou pela zaga brasileira, invadiu a grande área e driblou Matheus Donelli, finalizando ao gol. O defensor brasileiro, porém, chegou mais rápido e mandou pela linha de fundo.

Com 10 minutos da segunda etapa, a Venezuela marcou o terceiro. Após boa jogada trabalhada, Lacava recebeu do lado esquerdo e cruzou rasteiro para dentro da grande área. Rikelme deslizou de carrinho e acabou mandando a bola contra o próprio gol.

Com 32 minutos, o Brasil quase diminuiu. Endrick tocou para Bruno Gomes, que adentrou a grande área e tentou a finalização. Gabriel Pec ficou com a sobra e tentou a finalização colocada, mas a bola passou rente à trave esquerda e foi pela linha de fundo.

Aos 45 minutos, a Seleção Brasileira descontou com um golaço de Alexsander, que girou e estufou a rede venezuelana. A equipe de Ramon Menezes até tentou esboçar uma reação, mas não havia mais tempo e o placar terminou em 3 a 1 para a Venezuela.