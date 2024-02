Com Cristiano Ronaldo na torcida, Talisca faz três e Al-Nassr goleia time de Messi

Sem Cristiano Ronaldo e com Messi no banco de reservas, Al- Nassr e Inter Miami realizaram amistoso de pré-temporada, na tarde desta quinta-feira (1), na Kingdom Arena, em Riade, na Arábia Saudita. Com três gols de Anderson Talisca, um de Laporte, um de Otávio e um de Mohammed Maran, os donos da casa golearam por 6 a 0.

Em recuperação de lesão, o astro português sequer foi relacionado, mas esteve presente nas tribunas do estádio para acompanhar a equipe. Por sua vez, o craque argentino foi a campo apenas nos minutos finais do segundo tempo.

Agora, o Al-Nassr volta a campo na próxima quinta-feira (8), às 15 horas (de Brasília), quando faz clássico saudita contra o Al-Hilal, de Neymar, em mais um amistoso. Já o Inter Miami enfrenta um selecionado de atletas que atuam em Hong Kong, neste domingo (4), a partir das 5 hora, no Hong Kong Stadium.

Os gols do Al-Nassr sobre o Inter Miami

Mesmo com o trio ex-Barcelona em campo ? Jordi Alba, Busquets e Suárez ?, o Al Nassr não tomou conhecimento do Inter Miami e abriu o placar logo aos dois minutos. Otávio conduziu pelo meio e finalizou da entrada da área para abrir o placar.

Sete minutos depois, o brasileiro Anderson Talisca marcou o primeiro dos seus três gols no jogo. O camisa 94 recebeu dentro da área e não desperdiçou. Aos 12, Laporte cobrou falta de antes do meio de campo e encobriu o goleiro Callender para anotar uma pintura.

Na volta do intervalo, logo aos cinco minutos, Mohammed Maran sofreu falta dentro da área e o árbitro assinalou pênalti. Anderson Talisca foi para a cobrança e transformou a vitória saudita em goleada.

Aos 22, Mohammed Maran aproveitou cruzamento na área e cabeceou para fazer o 5 a 0. Por fim, aos 30 da etapa complementar, Talisca anotou o hat-trick e deu números finais ao amistoso.