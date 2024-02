Classificado, Brasil encara estádio cheio e Venezuela precisando vencer

Do UOL, no Rio de Janeiro

Classificada para o quadrangular final, a seleção brasileira enfrenta a Venezuela hoje (1°), às 20h (horário de Brasília), com uma atmosfera de pressão no estádio Brígido Iriarte, em Caracas (VEN), que estará cheio para tentar empurrar o time da casa, que precisa vencer para ficar com a última vaga.

O que aconteceu

O Brasil já avançou para a fase final em primeiro no Grupo A e com 100% de aproveitamento. A equipe venceu Bolívia (1 a 0), Colômbia (2 a 0) e Equador (2 a 1).

O técnico Ramon Menezes poupará seus principais jogadores, incluindo Endrick e John Kennedy. Gabriel Pec e Gabriel Pirani, que têm se destacado saindo do banco de reservas, terão oportunidades como titulares.

Logo no começo, disse aos jogadores que nós iríamos fazer sete finais aqui. Então, nós temos mais uma final de campeonato pela frente, respeitamos muito a Venezuela. A Venezuela vai lutar muito por esse resultado. Esse jogo terá uma atmosfera diferente, com estádio lotado, a torcida empurrando, mas o nosso time também está acostumado com isso, nós temos ótimos jogadores que estão preparados e têm a responsabilidade de vestir a camisa da seleção brasileira

Ramon Menezes, à CBF

Somente a vitória interessa para a Venezuela. Caso ocorra empate ou derrota dos venezuelanos, o Equador fica com a última vaga no quadrangular. Além do Brasil, já estão classificados Argentina e Paraguai, que avançaram pelo Grupo B.

O quadrangular dará duas vagas nos Jogos de Paris. Irão para as Olimpíadas as duas seleções que somarem mais pontos após o enfrentamento entre elas.