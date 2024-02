Casemiro comete pênalti, mas United marca no fim e vence o Wolverhampton pelo Inglês

Nesta quinta-feira, o Manchester United ganhou do Wolverhampton por 4 a 3, no Molineux Stadium, pela 22ª rodada do Campeonato Inglês. Apesar do pênalti cometido por Casemiro, os visitantes marcaram no fim e venceram o duelo.

Agora, o United está na sétima colocação do torneio, com 35 pontos, oito a menos que o Tottenham, primeiro clube na zona de classificação da Champions. Já os mandantes ocupam a 11ª posição, com 29.

Na próxima rodada, o Manchester United encara o West Ham, no domingo, às 11h (de Brasília), no Old Trafford. O Wolverhampton, por sua vez, terá pela frente o Chelsea, na mesma data e horário, no Stamford Bridge.

O Jogo

Logo aos quatro minutos, o Manchester United abriu o placar, quando Rashford chutou de primeira depois de passe de Hojlund. Em busca do empate, o Wolverhampton respondeu, com Matheus Cunha chutando para finalização de Onana.

Aos 23?, o United ampliou a vantagem: o centroavante dinamarquês aproveitou cruzamento de Luke Shaw e completou para o fundo do gol. Com o 2 a 0 contra, os mandantes, novamente, chegaram com perigo, mas pararam no goleiro camaronês, dessa vez, com Doyle sendo frustrado.

Ainda nos primeiros minutos da etapa final, o Wolverhampton quase botou fogo no jogo. Após saída errada de Onana, Kilman cabeceou e o defensor salvou a chance.

Com a meta de matar o jogo, o United seguia atacando, com Hojlund finalizando para defesa de José Sá. Pouco depois, Dawson, após tabela, chutou e a bola bateu no rosto do goleiro visitante.

Aos 22 minutos do segundo tempo, Casemiro cometeu pênalti, que foi convertido por Sarabia. Pouco depois, Pedro Neto chutou na rede pelo lado de fora.

Posteriormente, o meia Bruno Fernandes arrematou de fora da área e José Sá fez boa defesa. Aos 29?, Mctominay cabeceou para o fundo do gol em cobrança de escanteio e fez 3 a 1.

Ainda assim, o Wolverhampton seguia na missão de empatar o jogo e Kilman diminuiu aos 39 minutos. Nos acréscimos, os donos da casa empataram com Pedro Neto, mas logo depois Mainoo fez e garantiu os três pontos do United.