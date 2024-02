Carille vê Santos lento, quer testar Morelos e não dá prazo por Giuliano

O técnico Fábio Carille reprovou a atuação do Santos em vitória por 1 a 0 contra o Água Santa, hoje, pelo Paulistão. O treinador quer testar Morelos e despistou o retorno de Giuliano.

Análise do jogo: "Nosso jogo foi lento demais mesmo. E é o quarto jogo, três fora, e os quatro jogos com problema no campo. Mas tivemos sabedoria para suportar e somar pontos."

Morelos: "A expectativa é que ele esteja conosco o quanto antes. É caso da direção com documentação, mas sei que o quanto antes estará com a gente, quem sabe já no próximo jogo."

Giuliano: "Tem que ter paciência, deixar ele se recuperar bem. Com o tempo... a panturrilha tem que ter um cuidado maior."

Veja todas as respostas de Fábio Carille

Análise do jogo

"Nove pontos, fico feliz pelo resultado apesar de não termos jogado bem. Não temos 25 dias de trabalho ainda e dos quatro jogos, três foram fora. Um início acima do esperado, mas sei que podemos ser mais. É muito bom ganhar, mesmo não tendo bom desempenho."



Substituições

"Não gostei nada do nosso primeiro tempo, tive vontade de fazer mudanças já no intervalo. Senti que os jogadores estavam querendo, mas o corpo não estava respeitando. Resolvi voltar com os mesmos jogadores. Pensei em fazer quatro substituições de uma vez só para dar energia e qualidade. Mas pensando no cansaço fiz duas e depois mais duas. Não tem nada programado nesse momento de tática, e sim esperar acontecer. Deixando a última pro final, o cansaço pode bater e não dá pra terminar o jogo um a menos. Tô esperando bastante nesse início para termos força durante o jogo todo."



Giuliano

Avaliação jogadores que tiveram oportunidades

"A avaliação não será pelo jogo de hoje, mas pelos 25 dias de trabalho no CT. Muito satisfeito com o grupo, sei que vamos crescer com trabalho, preparação e orientações melhores minhas. Sei que as respostas serão muito boas no Paulista e será ainda melhor no Brasileiro, na série B, a competição mais importante do ano."



Elenco curto

"Não considero o elenco curto. Eu vejo um grupo equilibrado. Laterais com características diferentes, Aderlan mais posicional e Hayner mais velocidade. Felipe mais posicional e construtor. Kevyson com força. A gente tem conversado com esses atletas e fazemos exames. Estamos dando confiança, às vezes o timing não tá legal por causa do tempo de um jogo para o outro. A preocupação existe em relação a lesões, mas estamos tendo muito cuidado e segurança. Não queria colocar o Giuliano naquele jogo, mas houve uma necessidade para que ele entrasse e perdemos ele por um tempo. Vai acontecer, mas o quanto menos acontecer será muito importante para nós."



1 a 0 incomoda?

"Não. O tom foi de brincadeira [em pergunta em coletiva], a gente criou muito contra a Ponte para fazer mais. Contra o Botafogo criamos mais. Hoje criamos pouco. É um time que vai propor e um meio-campo que joga pra frente. O número de gols vai melhorar muito com a sequência e trabalho. Temos que valorizar a vitória e as coisas vão acontecer naturalmente."



Morelos

Santos melhor estruturado

"Considero meu grupo muito inteligente, além da qualidade. A parte física nós colocamos 30, 35 dias. E a parte de organização será depois dos nove jogos que estão sendo em sequência e não conseguimos treinar tanto. A resposta está sendo boa, claro que tem muito para melhorar. Mas acredito que após o Corinthians a parte física estará muito melhor. Ainda mais que agora temos três dias para pegar o Guarani. Contra o Guarani sinto que a resposta já será melhor. E a parte técnica, tática, acredito que será quando tivermos semanas maiores para treinar."