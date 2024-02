Brasileiros dominam transferências mais caras de janeiro; veja lista

Com a janela de transferências europeia em seu último dia nesta quinta-feira (1º), os brasileiros dominam a lista de negociações mais caras de janeiro, com cinco entre as dez principais.

O que aconteceu

Hoje é o 'Deadline Day', último dia para fechar negociações das principais ligas da Europa na janela de meio de temporada.

O jogador mais caro da janela foi Vitor Roque, que saiu do Athletico para o Barcelona por 26,4 milhões de libras esterlinas - cerca de R$ 163 mi - incluindo metas futuras.

Renan Lodi aparece como quinto mais valorizado, ao sair do Marseille para o Al Hilal por 19,8 milhões de libras esterlinas - R$123 mi - na única transferência da lista para fora da Europa.

Na sequência, uma dupla de promessas brasileiras com destino ao Paris Saint-Germain: Beraldo, zagueiro formado no São Paulo, foi a Paris por 17,4 milhões de libras esterlinas - R$108 mi - e Moscardo, volante 'cria do Terrão' do Corinthians foi negociado por 17 milhões - R$106 mi.

Vale lembrar que a negociação foi fechada nesta janela, mas Moscardo se apresenta ao clube francês apenas em julho, pois fica no Corinthians por empréstimo para se recuperar de cirurgia no pé.

Marcos Leonardo é o nono da lista, quinto brasileiro no top 10. O menino da Vila deixou o Santos rumo ao Benfica por 15,4 milhões de libras esterlinas - R$ 96 mi.

Se aumentar o recorte para top-20, aparecem mais dois jogadores brasileiros: Kevin e Artur, ambos ex-Palmeiras. Kevin foi para o Shaktar Donetsk, comprado por 12,9 milhões de libras esterlinas - R$ 80 mi -, valor muito semelhante ao de Artur, que rumou ao Zenit por 12,8 mi - R$ 79 mi.

A única transferência para o futebol brasileiro na lista é a chegada de De La Cruz ao Flamengo. O uruguaio foi contratado por 12,5 milhões de libras esterlinas - R$ 78 mi.

O ranking não listou uma negociação anunciada hoje: a chegada de Luiz Henrique ao Botafogo, por 17 milhões de libras esterlinas - cerca de R$ 110 milhões -, a transferência mais cara do futebol brasileiro em valores nominais.

A lista foi reunida pelo jornal inglês 'The Guardian' e pelo 'Football365'.