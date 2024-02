Brasil x Argentina: Corinthians pede ajuda da CBF para ter Rodrigo Garro

Do UOL, em Santos

O Corinthians tenta superar uma disputa política para inscrever Rodrigo Garro no Campeonato Paulista.

O que aconteceu

O Corinthians acionou a CBF para tentar acelerar a regularização de Rodrigo Garro. O meia foi anunciado há mais de um mês e ainda não está no BID (Boletim Informativo Diário).

O Timão pediu para a CBF acionar a AFA (Associação do Futebol Argentino). A AFA recebeu a documentação do Talleres na última terça-feira, mas tem prazo legal de uma semana para checar e enviar. Esse trâmite costuma demorar menos tempo.

O Corinthians solicitou ajuda da CBF e entende que o Talleres pode estar pressionando a AFA para atrasar o processo. Os presidentes Augusto Melo e Andrés Fassi entraram em litígio.

O Timão tenta inscrever Garro a tempo da partida contra o Novorizontino, no domingo, mas já teme que a estreia do meia só ocorra diante do Santos, quarta-feira. O prazo máximo da AFA é terça.

Negociação difícil

A contratação de Rodrigo Garro virou uma novela após o Corinthians anunciar o meia sem ter o contrato assinado. A oficialização foi feita na posse de Augusto Melo, no dia 2 de janeiro.

O Talleres não gostou do anúncio e pediu mais dinheiro pela liberação imediata. O Timão entende que o histórico de calotes de gestões anteriores pesou contra.

O clube argentino pedia 2 milhões de dólares (R$ 9,87 milhões) de entrada, mas dobrou a pedida e o Corinthians pagou e entendeu que estava tudo resolvido.

Depois da transferência de 4 milhões de dólares (R$ 19,75 milhões), o Talleres pediu para o Corinthians transferir esse valor líquido, incluindo impostos e com uma diferença de 700 mil dólares. O Timão recusou e foi para a Fifa.

Após a cobrança na Fifa, o Talleres finalmente enviou a documentação, mas agora o caso está parado na AFA.

O Corinthians precisará pagar outros 3 milhões de dólares parcelados. A negociação foi concluída em um total de 7 milhões de dólares (R$ 34,55 mi) pelo meia de 26 anos.