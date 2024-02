Brasil se despede dos Jogos Olímpicos de Inverno da Juventude com avaliação positiva

Os últimos integrantes da delegação brasileira nos Jogos Olímpicos de Inverno da Juventude de Gangwon 2024 deixam a Coreia do Sul neste sábado, com a missão de dever cumprido. O País conquistou a primeira medalha olímpica da história em esportes de inverno, com o bronze de Zion Bethonico no snowboard cross, entre outros resultados positivos.

A equipe mista de curling derrotou a Alemanha por 6 a 4 e conseguiu a primeira vitória olímpica da modalidade. O Brasil ainda somou quatro top 10 no bobsled, na patinação velocidade em pista curta e no skeleton - com três atletas distintos: Luis Filipe Seixas, Eduardo Strapasson e Lucas Koo (em duas provas).

"A cada nova edição de Jogos Olímpicos de Inverno, conseguimos superar nossas marcas anteriores e estabelecemos novos parâmetros de sucesso. A medalha do Zion foi a coroação de um trabalho que vem sendo muito bem desenvolvido nos últimos anos pelas Confederações Brasileiras de Desportos no Gelo e na Neve, em sintonia com COB", disse Rogério Sampaio, diretor-geral do Comitê Olímpico do Brasil (COB).

Cerimônia de encerramento dos Jogos Olímpicos de Inverno da Juventude Gangwon 2024! ?? Nossos jovens atletas carregam na bagagem uma medalha inédita para o Brasil, conquistas inesquecíveis e a certeza de que estão no caminho para evoluir cada vez mais! ??? pic.twitter.com/OfRddnfeYg ? Time Brasil (@timebrasil) February 1, 2024

O Brasil já iniciou Gangwon 2024 com uma marca importante: o recorde tanto no número de atletas (17), quanto no de modalidades com brasileiros (oito: curling, esqui cross country, biatlo, snowboard, esqui alpino, bobsled, skeleton e patinação velocidade - pista curta). A marca anterior era de Lausanne 2020, com 12 atletas em seis esportes.

Logo no primeiro dia de competições, Zion Bethonico fez história e conquistou primeira medalha do Brasil em Jogos Olímpicos de Inverno da Juventude, o bronze no snowboard cross. Até então, a melhor campanha havia sido de Marley Linhares, oitavo colocado no monobob em Lillehammer 2016.

"A medalha do Zion pode ter sido uma surpresa para muitos, mas, com certeza, não foi para aqueles envolvidos no projeto. O jovem atleta está dentro da curva de desenvolvimento para atletas de elite há diversos anos, tem uma família que o apoia muito e um talento e dedicação que o colocaram na posição para brigar por uma medalha nos Jogos da Juventude", disse Pedro Cavazzoni, CEO da CBDN e chefe da equipe de neve em Gangwon.

"Por vários aspectos podemos dizer que a campanha em Gangwon 2024 foi histórica para o Brasil. Então, eu, como Chefe de Missão, não poderia estar mais satisfeito", completou Figueiredo.