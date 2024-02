Botafogo empresta Segovinha para time de Textor na Bélgica; veja detalhes

Na noite desta quinta-feira, o Botafogo emprestou o meia-atacante Segovinha ao RWD Molenbeek, time de John Textor na Bélgica. Ele ficará até o fim da temporada, sem opção de compra.

Após um começo promissor, o jovem teve uma queda de rendimento, assim como o Alvinegro Carioca, e terminou a temporada em baixa. O clube carioca desembolsou 1,5 milhão de dólares (cerca de R$7,3 milhões) para tirá-lo do Guaraní, do Paraguai.

Até o momento, Segovinha soma 29 partidas pelo Botafogo, com duas assistências e nenhum gol marcado. Considerado promissor, ele representou a seleção de seu país sub-17 e sub-20.

Onze laatste aanwinst voor deze mercato is hier! L'ailier MatÍas Segovia arrive au RWDM en prêt jusqu'en fin de saison.

Plus d'infos:

Essa não é a primeira ida de um jogador do clube carioca para o RWD Molenbeek. Além do paraguaio, Carlos Alberto e Philipe Sampaio integram o elenco comandado por Cláudio Caçapa, que chegou a treinar a equipe brasileira durante o Brasileirão do ano passado.

Vice-líder do Carioca, o Botafogo enfrenta o Nova Iguaçu pela sexta rodada do torneio. O confronto está marcado para ocorrer às 16h (de Brasília) desse sábado, no Nilton Santos.