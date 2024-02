Bonucci e Juventus fazem as pazes após briga judicial

Nesta quinta-feira a Juventus informou que o zagueiro Bonucci, ídolo do clube italiano, desistiu do processo arbitral contra a equipe. A disputa judicial surgiu após a exclusão do capitão da Juventus do elenco.

Confira a nota na íntegra:

"Leonardo Bonucci desistiu do processo arbitral contra a Juventus FC, que aceitou a desistência. Isto resolve definitivamente a disputa, sem consequências financeiras. Juventus e Leonardo Bonucci estão plenamente satisfeitos com o desfecho desta questão, que deixa intactos os momentos vitoriosos e a conexão construída ao longo dos anos."

Pela Juventus, Bonucci realizou mais de 500 partidas, ganhou o Campeonato Italiano oito vezes e se consolidou como um dos melhores defensores da história do clube.

O atleta de 36 anos, que havia se transferido para o Union Berlim no início da temporada, está atuando atualmente pelo Fenerbahce.

Entenda o caso

Bonucci, antes de sair da Juve, foi afastado do elenco por não estar nos planos do técnico Massimiliano Allegri para a temporada de 2023/24. O italiano solicitou um pedido de reintegração, porém a equipe italiana não aceitou.

Por conta disso, Bonucci decidiu processar a Juventus por danos morais e profissionais. Foi apresentado pelo defensor um pedido de indenização denunciando uma série de situações que não teriam lhe permitido realizar a sua preparação da melhor forma possível.

"Os meus direitos previam que eu deveria ter treinado com a equipe e ter sido colocado em condições físicas e atléticas para a temporada . Isso não me foi concedido, deixei de treinar, senti-me esvaziado de tudo, humilhado, não podia fazer aquilo de que mais gostava", disse em entrevista à 'Sport Mediaset' na época.