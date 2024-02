Augusto Melo explica vídeo vazado e diz que 'reza' por liberação de Garro

O presidente do Corinthians, Augusto Melo, falou sobre seu vídeo vazado e afirmou que está "rezando" pela liberação do meia Rodrigo Garro.

O que aconteceu

Augusto Melo comentou o vídeo vazado mais cedo. Após a reunião para a presidência do Conselho Deliberativo do clube, no Parque São Jorge, o presidente disse que a filmagem foi feita enquanto ele "dava satisfação" para apoiadores, e que o autor da gravação foi identificado.

Ele também afirmou que o Corinthians "está rezando" para que Garro seja liberado para a próxima rodada. O Talleres, na última segunda (29), liberou a documentação do jogador, mas a AFA tem até uma semana para repassar para a CBF.

Quanto ao Garro, segunda-feira acho que é o último dia. Infelizmente tem um prazo e achamos que vão manter. Estamos rezando para que saia antes e ele possa jogar.

Isso [vídeo vazado] foi antes de descer para cá. Detectamos quem foi, porque é proibido, foi um papo informal. Estávamos dando satisfação para uma chapa sobre todo o trabalho que estamos fazendo, porque nos apoiou, e ela precisa também esclarecer para aquele sócio que apoiou eles. Era uma satisfação, mostrando tudo que estamos fazendo. Infelizmente gravou e isso viralizou. Augusto Melo

Conteúdo do vídeo vazado

"Não fiz nada disso que estão fazendo na mídia. Tô pagando por uma coisa que não fiz, é triste ver minha família, mas vou até o final. O que eu já apanhei para ganhar a eleição, daqui para a frente é fichinha. Se passar de fase [no Paulistão], ninguém segura a gente. Pedro Raul já treinou hoje, já vai estar à disposição no domingo. O Garro, infelizmente, segunda-feira. Está chegando um meia de primeira linha, com 1,90m também, vamos ficar com uma bola alta muito perigosa."

O que mais Augusto Melo disse

Mano Menezes: "É um excelente treinador, não tenho dúvida que é questão de tempo para entrosamento, vai dar certo".

Cobrança por reforços: "Me solidarizo com Cássio e Mano. Sou presidente, obrigação minha é montar time. Sabemos da dificuldade, só que é muito maior do que imaginava. Não vamos esconder nada do torcedor e da imprensa. Estamos trabalhando para dar mais condições para a comissão técnica, dar um time. Quero um grande time para disputar, ganhar tudo. Me solidarizo com as palavras deles, aceito isso porque ouço muito. Quero dar o melhor pro Corinthians".

Derrotas da Renovação e Transparência: "Graças a Deus acabou, Corinthians está liberto. Daqui para frente, a tendência é melhorar. É o que estamos pedindo ao torcedor, um pouco de paciência. Pegamos uma herança maldita, estamos reestruturando, não é fácil".

Situação financeira: "É um novo time, não tínhamos dinheiro, Corinthians não tem dinheiro. Estamos uscando reestruturar tudo isso, montar um time, é difícil".

Falta de credibilidade: "Não temos credibilidade no mercado, assinando multas altíssimas. Não tem ideia de tudo que já fizemos do dia 2 para cá, mas já já vai aparecer. Tem uma auditoria muito séria, vão saber de tudo".

Dívida a empresários: "Corinthians vai pagar todos. Já paguei um na semana passada, estamos pagando todo mundo. Temos que voltar a ter credibilidade. Jogadores pagos em dia, pagos antecipados porque são multas altíssimas. Estamos honrando e cumprindo".

Dificuldade para contratar: "Hoje está difícil contratar, ninguém quer vender um jogador para o Corinthians parcelado. E quando parcelam, a gente tem que assinar multa de 30%, 40%, 50%... Tudo isso que a Renovação e Transparência fez para o Corinthians".

Popularização da arena: "Tudo o que falamos está sendo cumprido. Pela primeira vez, Corinthians abre uma temporada com ingresso barato, e tem a mesma renda do ano passado em clássicos e jogos lotados. Com ingresso mais barato, área mais cara vazia, estamos reformulando tudo. Acabamos com mordomia de camarote, cadeira. Ingresso mais barato indo para o torcedor. Quando vender por preço justo camarote e cadeira, renda vai ser muito maior".