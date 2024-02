Corinthians: morta após encontro com jogador teve ruptura na região genital

O atestado de óbito da jovem de 19 anos que morreu após um encontro com Dimas, jogador do Corinthians sub-20, aponta uma ruptura na escavação retouterina (região genital localizada entre o útero e o reto).

O que aconteceu

Advogado da família da jovem, Alfredo Porcer aponta que tal lesão não aconteceria em uma relação sexual "normal". A jovem teve uma hemorragia e quatro paradas cardiorrespiratórias.

Uma fissura de cinco centímetros na região genital da vítima já havia sido identificada pelos médicos como fonte de hemorragia, segundo consta no boletim de ocorrência.

A informação do atestado de óbito foi dada primeiramente pela TV Globo e confirmada pelo UOL.

Porcer afirma que é necessário entender se algum objeto foi introduzido na região íntima da jovem ou se a relação foi consensual. O advogado de Dimas, Tiago Lenoir, defendeu ontem que os dois tiveram relações sexuais consensuais e com preservativos.

Procurado pela reportagem novamente, Lenoir afirmou que prefere aguardar os laudos do IML. Eles devem apontar o que causou a ruptura na região íntima da moça.

Os laudos do IML estão sendo concluídos, segundo a Secretaria de Segurança Pública. Eles podem demorar até 30 dias, mas a tendência é que isso aconteça mais cedo devido à repercussão do caso, de acordo com apuração do UOL.

O caso é investigado como morte suspeita. A 5ª Delegacia de Defesa da Mulher, localizada na Zona Leste de São Paulo, é a responsável pelo andamento das investigações.

A informação foi dada pelo G1 e confirmada pelo UOL.

Ginecologista fala sobre o caso

Alexandre Pupo, ginecologista e obstetra que atua no Instituto de Ensino e Pesquisa do Hospital Sírio Libanês nas áreas de Mastologia e de Ginecologia e Oncologia Ginecológica, acredita que a rotura tenha, na verdade, acontecido no fundo do saco vaginal (espaço ao redor do colo uterino na cavidade vaginal), e não na escavação retouterina.

A escavação retouterina é dentro da barriga, não tem muito a ver com a situação com o que aconteceu de fato. [...] Pode ter acontecido a rotura do fundo de saco vaginal, ou seja, é um espaço no fundo da vagina, atrás do colo do útero Alexandre Pupo, ao UOL

Dependendo da forma como a relação de dá, pode acumular ar e dar uma pressão [na região]. Cada vez que o pênis sai a entra, ele empurra ar [para dentro], e os lábios impedem a saída. Não é muito frequente em jovens, mas fundo vaginal pode estourar.

Numa situação como essa, deve buscar atendimento imediato. [...] Esperar o Samu numa situação dessas pode ser a diferença entre a vida e morte

Entenda o caso

O jogador e a jovem se conheceram pelas redes sociais e se encontraram pela primeira vez na última terça-feira, segundo o advogado dele. Eles tiveram relações sexuais com preservativo antes de Dimas perceber que a mulher não estava se sentindo bem, ainda de acordo com Lenoir.

Dimas ligou para o Samu, prestou socorro e acompanhou a jovem até o hospital, por volta das 19h (de Brasília). Os socorristas a atenderam ainda no apartamento. A vítima sofreu quatro paradas cardíacas e não resistiu.

Médicos constataram uma fissura de cinco centímetros na região genital da vítima como fonte da hemorragia, segundo consta no boletim de ocorrência.

O jogador prestou depoimento, como testemunha, e foi liberado.

O corpo da jovem foi liberado ontem e sepultado na manhã de hoje. O IML informou que todos os procedimentos que cabiam ao órgão foram concluídos ontem.

O Corinthians aguarda a investigação dos fatos e se colocou à disposição para colaborar com as autoridades e as famílias. O clube se manifestou através de uma nota oficial.