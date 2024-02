Arias valoriza bom resultado do time titular do Fluminense no Carioca

01/02/2024 23h45 O Fluminense colocou em campo seus principais jogadores nesta quinta-feira e goleou o Bangu, por 4 a 1, no Luso-Brasileiro. O resultado fez o Tricolor carioca aumentar a vantagem na liderança do Campeonato Carioca. A equipe comandada por Fernando Diniz tomou um susto no primeiro tempo ao sofrer um gol do Bangu. Só que na etapa final, o Fluminense foi arrasador e marcou quatro gols. O destaque da partida foi o meia Arias. O colombiano marcou dois gols e deu a assistência para o gol de Cano. O jogador destacou o bom desempenho da equipe na partida. "Faz parte da nossa preparação. Primeiro jogo de quase todos que estiveram hoje. Foi uma boa partida, dando sequência ao bom início de campeonato da equipe", afirmou o jogador. O Fluminense volta a campo neste domingo, quando terá pela frente o Boavista, em Bacaxá, às 16 horas (de Brasília), pela sexta rodada do estadual. As mais lidas agora Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias