Em dia de anúncio Hamilton, valor de mercado da Ferrari cresce R$ 35 bi

No mesmo dia em que anunciou Lewis Hamilton como piloto para a temporada 2025, a Ferrari viu seu valor de mercado da disparar. Mais cedo, a montadora italiana tinha anunciado que fechou 2023 com um lucro recorde de 1,257 bilhão de euros (R$ 6,75 bilhões).

O que aconteceu

O preço das ações da Ferrari na Bolsa de Valores de Nova York subiu mais de 10%. Ontem (31), o preço da ação da Ferrari era de 346,78 dólares (aproximadamente R$1700); hoje, o valor chegou a 384 dólares (cerca de R$1900).

O valor de mercado da montadora italiana aumentou cerca de 7 bilhões de dólares (cerca de R$35 bilhões). A cifra, que no início do dia era de 62 bilhões de dólares (cerca de R$304 bilhões), ultrapassou a casa dos 69 bilhões de dólares (cerca de R$340 bilhões).

Lewis Hamilton será companheiro de equipe de Charles Leclerc. Carlos Sainz cumpre o contrato até o fim de 2024 e ainda tem o futuro incerto.

A Ferrari é a equipe com mais títulos de construtores da Fórmula 1, com 16 conquistas. Além disso, a equipe já consagrou 15 pilotos com o título mundial - o último em 2007, com Kimi Raikkonen.

Por sua vez, Lewis Hamilton é o piloto com mais títulos mundiais ao lado de Schumacher - sete. A primeira conquista foi pela McLaren, e as outras seis pela Mercedes.