América-MG anuncia contratação do zagueiro Talisca, do Palmeiras, por empréstimo

O zagueiro Talisca, atleta do sub-20 do Palmeiras, irá reforçar o América-MG. O clube mineiro anunciou a contratação do jogador, por empréstimo, até 15 de julho deste ano, com possibilidade de extensão até 30 de novembro de 2024.

O Coelho ainda terá a opção de compra de 50% dos direitos econômicos do jogador de 20 anos por um valor já fixado. Talisca já treina no CT Lanna Drumond junto com o restante do elenco comandado por Cauan de Almeida.

TALISCA É DO COELHÃO! ?? O América acertou o empréstimo do zagueiro Talisca, que pertence ao Palmeiras. O atleta assina contrato até 15/07/24, com possibilidade de extensão até 30/11/2024. O Clube terá a opção de comprar 50% dos direitos do atleta por um valor já fixado.... pic.twitter.com/gyOM19CXve ? América FC (@AmericaFC1912) February 1, 2024

Pelo Palmeiras, Talisca é bicampeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior em 2022 e 2023. No clube desde 2020, coleciona outros títulos como Campeonato Brasileiro sub-20 (2022), Copa do Brasil sub-20 (2022) e três Campeonatos Paulistas sub-20 (2020, 2021 e 2023).

Nesta temporada, Talisca disputou três jogos pelo Verdão na Copinha e marcou um gol. O clube acabou eliminado pelo Aster, na terceira fase da competição.

O América-MG entra em campo neste sábado, diante do Itabirito, às 16h30 (de Brasília), na Arena Independência.