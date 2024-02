Alvo do Vasco, meio-campista Galdames já se despede do Genoa

O Vasco está perto de confirmar mais um reforço para esta temporada. O volante Galdames se despediu, nesta quinta-feira, do Genoa, clube que defendia no futebol italiano.

No comunicado, o jogador agradeceu companheiros, elenco, comissão técnica, funcionários e torcida pela passagem no time italiano.

"Tenho tantas coisas para dizer, mas tudo volta com muito agradecimento. Obrigado Gênova por me permitir realizar meu sonho de jogar na Europa, por me abrir suas portas, por me permitir ser uma pequena parte de sua grande história no futebol mundial, é realmente um orgulho vestir a camisa vermelha e azul", começou.

Galdames, ainda, destacou que sai do Gênoa tranquilo por ter a certeza que deu o máximo durante os dois anos que defendeu as cores da agremiação.

"Viajo com tranquilidade e com a cabeça voltada para cima do que devo ou pelo menos pretendo sempre fazer o máximo possível a cada dia, deixando até o que não sei o que tenho", finalizou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Pablo Ignacio (@pablitogaldames)

O chileno é esperado no Rio de Janeiro para realizar exames médicos, assinar contrato e virar mais uma alternativa para o técnico Ramon Díaz.

Galdames protagonizou boa passagem pelo Vélez Sarsfield. No entanto, com a camisa do Genoa, não teve o mesmo destaque e, recentemente, vinha atuando pouco. No futebol italiano, o atleta fez 21 partidas, marcou um gol e distribuiu duas assistências.

Além de Galdames, o Vasco também deve confirmar a chegada de Juan Sforza, que defendia o Newell's Old Boys e está com a seleção argentina na disputa do Pré-Olímpico.