Corinthians: Romeu Tuma Jr. é eleito presidente do Conselho Deliberativo

Os conselheiros do Corinthians elegeram na noite de hoje (1) Romeu Tuma Júnior como novo presidente do Conselho Deliberativo do clube para o próximo triênio (2024-2027).

Romeu recebeu apoio do presidente Augusto Melo e triunfou contra o oposicionista Jorge Kalil. Dessa forma, Roberson Medeiros foi escolhido como vice-presidente, Maria Ângela Campos como primeira secretária, sendo a primeira mulher a fazer essa função na agremiação, e Denis Piovesan como segundo.

O novo presidente do Conselho Deliberativo é sócio desde 1960 e esteve à frente das categorias de base do Corinthians em 1995, quando a equipe conquistou a Copinha depois de 25 anos, e na vice-presidência entre 1994 e 1995.

Tuma até chegou a cogitar se candidatar à presidência do Alvinegro Paulista na última eleição. Porém, foi convencido a mudar de ideia para não enfraquecer a oposição liderada por Augusto Melo.

No evento, sediado no Miniginásio do Parque São Jorge, também foram definidos os membros efetivos e suplentes do Conselho Fiscal, os integrantes do Cori (Conselho de Orientação) e os componentes da Comissão de Ética.