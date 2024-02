Ainda sem contar com James, São Paulo se reapresenta e inicia preparação para Supercopa

O São Paulo se reapresentou nesta quinta-feira, no CT da Barra Funda, após a vitória por 2 a 1 sobre o Corinthians, na última terça, na Neo Química Arena, pela quarta rodada do Campeonato Paulista. Passada a quebra do tabu em Itaquera, o elenco tricolor agora volta o foco para a primeira decisão do ano: a Supercopa.

No próximo domingo, Calleri e companhia enfrentam o Palmeiras, às 16h (de Brasília), no Mineirão, em Belo Horizonte, em uma partida que colocará frente a frente os campeões da Copa do Brasil e os campeões brasileiros.

Os jogadores que foram titulares contra o Corinthians se limitaram a um trabalho regenerativo nas dependências internas do CT da Barra Funda. Já o restante do elenco começou o dia com atividades de força no Reffis Plus e, posteriormente, foram a campo.

Igor Vinícius, que se recupera de edema na posterior da coxa direita, Rodrigo Nestor, que se recupera de cirurgia no joelho esquerdo, e James Rodríguez, ainda treinando à parte com controle de carga, seguem como desfalques.

No gramado, o técnico Thiago Carpini promoveu um treino físico e técnico, havendo enfrentamento de dois jogadores contra um em espaço curto, tendo de concluir a jogada em uma das pequenas traves dispostas no perímetro.

Como de costume, Carpini e seus auxiliares também comandaram um trabalho de ataque à linha de defesa, de sete contra sete, e, posteriormente, uma atividade de finalizações.

O São Paulo ainda treinará nas manhãs de sexta e sábado, no CT da Barra Funda, antes do embarque para Belo Horizonte. Ou seja, o técnico Thiago Carpini terá apenas dois dias para trabalhar com todo o elenco à disposição antes de sua primeira final à frente do Tricolor.