Santos marca no fim, vence o Água Santa e abre vantagem no grupo A do Paulistão

O Santos sofreu, mas venceu o Água Santa por 1 a 0, fora de casa, na noite desta quarta-feira, pela quarta rodada do Campeonato Paulista. O jogo foi disputado no Estádio 1º de Maio, em São Bernardo (SP). O gol foi anotado por Joaquim, já na reta final do segundo tempo.

Com o resultado, o Peixe segue na liderança do grupo A, agora com nove pontos, seis a mais que a Portuguesa, que está em segunda. O Netuno, por sua vez, aparece em quarto da chave B, com quatro.

O Santos volta a campo no domingo, quando recebe o Guarani na Vila Belmiro, às 18 horas (de Brasília), pela quinta rodada do Paulistão. Já o Água Santa recebe o Mirassol no sábado, às 18 horas.

O jogo

O primeiro tempo começou bem estudado no Estádio 1º de Maio. Os visitantes tentaram se impor um pouco mais, mas tiveram dificuldades para finalizar contra a meta adversária. A primeira grande chance saiu aos 15 minutos. Cazares puxou contra-ataque e deu lindo passe para Furch, que bateu fraco e facilitou para Ygor Vinhas.

Na sequência, Otero cobrou falta com veneno e Joaquim desviou pelo lado, com muito perigo. No lance seguinte, Furch teve nova chance, porém de novo arrematou fraco, nas mãos do goleiro.

Do outro lado, o Água Santa levou perigo pela primeira vez aos 31 minutos. Bruno Mezenga dominou com liberdade e soltou uma pancada. Atento, João Paulo fez boa defesa. Aos 41, Luan Dias até teve uma boa chance, mas pegou muito mal na bola e isolou.

2º tempo

Na volta do intervalo, o Santos tentou seguir em cima. Com oito minutos, Furch aproveitou a sobra após bate-rebate e emendou uma bomba por cima. Aos 12, o argentino até chegou a balançar as redes, contudo a bola bateu em sua mão e, por isso, o gol foi anulado.

Os mandantes responderam aos 18. Rafael Oller arrancou pelo meio, costurou a marcação e arriscou de longe. A bola passou raspando a trave e se perdeu pela linha de fundo.

Do outro lado, o Peixe passou a enfrentar mais dificuldades para ser perigoso. Então, a solução foi a bola parada. Com 36 minutos, Felipe Jonatan cobrou escanteio com perfeição, e Joaquim subiu sozinho para abrir o placar em São Bernardo.

Aos 40, a vida do Água Santa ficou ainda mais complicada. Isso porque Igor Henrique foi expulso após receber o segundo cartão amarelo.

Mesmo com um a menos, o Netuno tentou se lançar ao ataque em busca do empate, mas não obteve sucesso. A melhor chance saiu aos 49, em cabeçada na trave de Jael. Assim, o jogo terminou com a vitória do Santos, que se recupera após perder o clássico para o Palmeiras na última rodada.

FICHA TÉCNICA



ÁGUA SANTA 0 X 1 SANTOS

Local: Estádio Primeiro de Maio, em São Bernardo do Campo (SP)



Data: 31 de janeiro de 2024, quarta-feira



Horário: às 21h35 (de Brasília)



Árbitro: Douglas Marques das Flores



Assistentes: Daniel Luis Marques e Raphael de Albuquerque Lima



VAR: José Claudio Rocha Filho



Cartões amarelos: Igor Henrique, Rafael Oller, Inocêncio (Água Santa); Guilherme, Otero, Joaquim (Santos)



Cartão vermelho: Igor Henrique (Água Santa)

GOL: Joaquim, aos 36 do 2ºT (Santos)

ÁGUA SANTA: Ygor Vinhas; Inocêncio, Alex Silva, Walber e Roger Carvalho; Cristiano (Léo Sena), Rafael Oller, Igor Henrique e Luan Dias; Bruno Xavier (Keké) e Bruno Mezenga (Jael).



Técnico: Bruno Pivetti

SANTOS: João Paulo; Hayner, Gil, Joaquim e Felipe Jonatan; João Schmidt, Pituca (Rincón), Otero (Marcelinho) e Cazares (Nonato); Guilherme (Pedrinho) e Furch (Willian).



Técnico: Fábio Carille