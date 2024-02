Gabigol desencanta e Flamengo vence com titulares em estádio cheio em Belém

Do UOL, no Rio de Janeiro

O Flamengo venceu o Sampaio Corrêa-RJ por 2 a 0 hoje (31), em partida pela quinta rodada do Campeonato Carioca. O confronto aconteceu no Estádio Mangueirão, em Belém. Os gols foram de Bruno Henrique e Gabigol.

Gabigol quebrou um jejum de cinco meses sem balançar a rede. Ele não fazia gol de bola rolando há seis meses. O atacante foi quem mais recebeu carinho dos torcedores, entrando em campo cercado de várias crianças e foi ovacionado quando deu um drible bonito ainda no primeiro tempo. O camisa 10 segue aguardando a renovação de contrato.

Foram 49.112 pessoas presentes no Mangueirão. A renda da partida ficou em R$ 5.902.110,00. Esse foi o quarto jogo do Flamengo fora do Rio de Janeiro na temporada.

Na próxima rodada, o Flamengo encara o Vasco. Será o primeiro clássico da temporada no domingo, no Maracanã.

Com o resultado, o Fla fica em quinto, com oito pontos. O Sampaio Corrêa é o penúltimo, com um ponto conquistado.

O Fla chegou na madrugada de hoje a Belém. A delegação estava nos Estados Unidos para a pré-temporada e voou direto para o local do jogo. O grupo volta ao Rio de Janeiro depois da partida.

Os jogadores do Sampaio Corrêa fizeram homenagem ao meia Alexandre. O jogador sofreu grave acidente automobilístico e fraturou a coluna cervical. Ele passou por cirurgia ontem (30). "Xandinho, estamos com você", dizia a faixa estendida na entrada de campo.

Como foi o jogo

O Flamengo dominou o primeiro tempo. Com diversas boas oportunidades, em alguns momentos tomou decisões erradas na hora de finalizar e em outros parou no goleiro Leandro. Foram 45 minutos tranquilos para o rubro-negro, que fez o jogo que lhe agrada.

Bruno Henrique e Gabigol fizeram valer a chance recebida de Tite. Os dois receberam a primeira oportunidade como titulares na temporada e marcaram os gols do Flamengo na etapa inicial, um no começo, outro no fim.

O técnico Tite aproveitou o segundo tempo para fazer várias mudanças no time. Já visando o clássico e também para seguir os testes, o treinador tirou Erick Pulgar, Ayrton Lucas, De La Cruz e outros para dar chance a jogadores com menos minutos, como Rayan Lucas. O jovem saiu do Rio de Janeiro para Belém para encontrar a delegação que estava nos EUA.

O Flamengo só administrou a reta final da partida. O Sampaio até tentou chegar mais e ficar com a bola para assustar e buscar espaços, mas encontrou dificuldades. Não houve grandes oportunidades na reta final.

Lances importantes

Muito bem! Aos sete minutos do primeiro tempo, David Luiz aproveitou bola levantada na área para cabecear no canto. O goleiro Leandro Matheus, porém, se esticou para fazer grande defesa.

0x1. Aos nove, De La Cruz bateu a falta na entrada da área e o goleiro espalmou. Sozinho, Bruno Henrique aproveitou a sobra para abrir o placar.

Uh! Aos 13, Léo Pereira desviou bola levantada na área e Pulgar ficou com a sobra. O volante chutou no travessão.

Boa chance. Aos 21, Bruno Henrique disparou pela esquerda e passou para Gerson, que encontrou Arrascaeta. O meia arriscou um voleio, mas a bola ficou com o goleiro.

Quase. Aos 28, Gerson fez bom cruzamento, Arrascaeta recebeu na área e passou rasteiro para Gabigol, mas o atacante não chegou a tempo.

Mais uma defesa. Aos 30, Arrascaeta ajeitou em cobrança de falta e Gabigol soltou uma bomba rasteira. A bola desviou na barreira e Leandro tirou com a ponta dos pés.

0x2. Aos 41, Arrascaeta dividiu com Roberto e avançou. Gabigol se desmarcou e recebeu na diagonal para bater na saída do goleiro e ampliar.

Demorou. Aos oito do segundo tempo, o Flamengo puxou contra-ataque com De La Cruz e o meia encontrou Gabigol livre. O atacante demorou a tomar uma decisão e acabou travado na finalização.

Pegou de novo. Aos 11, Arrascaeta chutou forte para o gol, mas Leandro pegou em dois tempos.

Nada feito. Aos 35, Luiz Araújo driblou na diagonal e chutou forte, mas o goleiro defendeu.

Ficha técnica

Sampaio Corrêa-RJ 0 x 2 Flamengo

Data e hora: 31 de janeiro de 2024, às 21h30 (de Brasília)

Local: Estádio Mangueirão, Belém (PA)

Árbitro: Carlos Tadeu Ferreira de Castro

Assistentes: Gustavo Mota Correia e Raphael Carlos de Almeida Tavares dos Reis

Cartões amarelos: Paulo Vitor, Eduardo Thuram, Dantas, Leandro Matheus (SCO), Allan (FLA)

Cartões vermelhos: -

Gols: Bruno Henrique (aos nove minutos do primeiro tempo), Gabigol (aos 41 minutos do primeiro tempo)

Sampaio Corrêa: Leandro; Roberto (Rafael Pernão), Índio, Thuram, Paulo Vitor (Guilherme); Rosado (Elenilson), Marcelo, Dantas; Lucas (Gabriel Agú), Hugo (Max) e Abner. Técnico: Silvestre dos Anjos.

Flamengo: Rossi; Wesley, David Luiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas (Varela); Pulgar (Allan), Gerson (Luiz Araújo), Arrascaeta (Matheus Gonçalves) e De la Cruz (Rayan Lucas); Bruno Henrique e Gabigol. Técnico: Tite.