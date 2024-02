Palmeiras poupa para Supercopa e arranca vitória no fim contra Bragantino

O time de reservas do Palmeiras venceu o Red Bull Bragantino por 1 a 0, na noite de hoje (31), no estádio Nabi Abi Chedid, em duelo válido pela 4ª rodada do Campeonato Paulista.

Abel Ferreira poupou os titulares da equipe de olho no jogo contra o São Paulo, no domingo (4), no Mineirão, pela Supercopa do Brasil. Weverton, Gustavo Gómez, Mayke, Piquerez, Raphael Veiga, Zé Rafael e Rony sequer viajaram para Bragança Paulista.

O gol da partida foi marcado por Flaco López, de cabeça, aos 43 do 2º tempo. O jogador começou a partida no banco de reservas, mas foi importante mais uma vez — ele já havia marcado um gol no clássico contra o Santos, no último domingo (28).

Com a vitória, o Palmeiras foi a 10 pontos e se isolou na liderança do Grupo B do Paulistão; já o Red Bull Bragantino permaneceu com 4 pontos no Grupo C, mas ainda é líder do grupo pelo desempenho ruim de Corinthians, Mirassol e Inter de Limeira.

O time de Abel Ferreira volta a campo no domingo (4), às 16h (de Brasília), contra o São Paulo pela Supercopa. No mesmo dia, mas às 11h, o Bragantino visita o Santo André, pelo Paulistão, no estádio Bruno José Daniel.

Abel escala reservas, mas mantém esquema com três zagueiros

Mesmo sem seus titulares, o Palmeiras teve uma linha de três defensores na zaga: Naves, Luan e Vanderlan. Lateral esquerdo de origem, Vanderlan repetiu a função de Marcos Rocha como terceiro zagueiro, e deu liberdade para Caio Paulista avançar pela ala esquerda.

As duas equipes tiveram chances para abrir o placar no primeiro tempo, mas pecaram no último passe na hora da finalização. O time de Bragança fez uma alteração logo aos 29 minutos do 1º tempo: Pedro Caixinha tirou o zagueiro Lucas Cunha e promoveu a entrada do volante Jadsom — com isso o Bragantino ganhou o meio de campo e conseguiu terminar a etapa inicial melhor no jogo.

Segundo tempo de muita correria, mas pouca inspiração

Bragantino e Palmeiras buscaram o gol a todo momento, mas foram poucas intervenções dos goleiros no jogo. Faltou pontaria.

O jogo foi muito disputado no meio-campo e com muitas trocas de posse de bola. No entanto, faltou criatividade no setor ofensivo.

Luan, zagueiro do Palmeiras, e Léo Ortiz e Luan Cândido, que fizeram a dupla de zaga do time de Bragança, se destacaram pelo número de cortes e desarmes.

O Palmeiras só chegou ao gol da vitória aos 43 minutos da etapa final. Garcia cruzou e Flaco López cabeceou sem chances para Cleiton.

Lances importantes

Palmeiras quase abre o placar. A primeira grande chance do jogo aconteceu aos 13 minutos do 1º tempo, Caio Paulista aproveitou bola que a zaga afastou mal e emendou chute de primeira, e obrigou Cleiton a fazer grande defesa.

Bragantino também chega com perigo. Aos 41 minutos do 1º tempo, Sasha cruzou na área, Lomba desviou no meio do caminho e Vitinho não conseguiu completar, livre na segunda trave. A defesa do Palmeiras afastou quase em cima da linha.

Léo Ortiz quase faz de cabeça. Aos 37 minutos do 2º tempo, o Bragantino cobrou falta pelo lado direito, Léo Ortiz desviou e Lomba fez a defesa.

Flaco López abre o placar para o Palmeiras. Aos 43 minutos da etapa final, Naves encontrou bom passe para Garcia, que cruzou na cabeça de Flaco López. O argentino cabeceou sem chances para Cleiton.

Ficha Técnica

Red Bull Bragantino 0 x 1 Palmeiras

Campeonato Paulista - 4ª rodada

Data: 31/01/2024

Horário: 19h30 (de Brasília)

Local: Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista-SP

Árbitro: Matheus Delgado Candançan

Assistentes: Evandro de Melo Lima e Leandro Matos Feitosa

VAR: Marcio Henrique de Goias

Gol: Flaco López, aos 43 minutos do 2º tempo

Amarelos: Juninho Capixaba (RBB), Fabinho, Garcia e Gabriel Menino (PAL)

Red Bull Bragantino: Cleiton; Andrés Hurtado (Nathan Mendes), Lucas Cunha (Jadsom), Léo Ortiz, Luan Cândido e Juninho Capixaba; Matheus Fernandes, Lucas Evangelista e Helinho (Thiago Borbas); Vitinho (Talisson) e Eduardo Sasha (Laquintana). Técnico: Pedro Caixinha.

Palmeiras: Marcelo Lomba; Vanderlan, Luan, Naves e Garcia; Aníbal Moreno, Fabinho (Gabriel Menino) e Jhon Jhon (Murilo); Caio Paulista (Richard Ríos), Luis Guilherme (Estevão) e Breno Lopes (Flaco López). Técnico: Abel Ferreira.