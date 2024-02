Organizadas do Flamengo se unem em critica à violência de Marcos Braz

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ)

Torcidas organizadas do Flamengo se manifestaram após a divulgação das imagens da briga em que Marcos Braz, vice-presidente de Futebol, se envolveu em um shopping no Rio de Janeiro.

O que aconteceu

A "Nação 12" e a "Urubuzada" publicaram notas nas redes sociais, e fizeram críticas ao dirigente.

As organizadas lembraram o fato de Marcos Braz ter utilizado o Ninho do Urubu para uma coletiva sobre o caso, dias após a confusão com o torcedor Leandro Campos da Silveira Gonçalves Júnior.

Outro ponto extremamente revoltante foi ter usado, com aval de Landim, os meios do clube para MENTIR sobre sua versão da história. (...) Braz deveria, no mínimo, ter a hombridade de pedir para sair Trecho da nota da Urubuzada

Além da agressão física, é também alarmante o uso das dependências do Flamengo para tentar encobrir e distorcer os fatos relacionados ao incidente. O fato de terem sido utilizados recursos do clube para mentir sobre o ocorrido é um abuso de poder e uma clara tentativa de manipulação da verdade Trecho da nota da Nação 12

As imagens da câmera de segurança do shopping foram publicadas ontem (30), e é possível ver como começou o episódio que terminou com a agressão do dirigente ao torcedor.

O MPRJ já havia contestado a versão apresentada por Braz em coletiva. O documento, assinado pelo promotor Márcio Almeida Ribeiro da Silva, contraria pontos apresentados pelo dirigente sobre a confusão, e pede que ele e o amigo Carlos André da Silva sejam autuados pelo crime de lesão corporal.

*NOTA OFICIAL*



Com muita indignação e revolta recebemos as notícias divulgando os vídeos do Vice Presidente de Futebol do Flamengo, Marcos Braz, agredindo um torcedor num shopping. Em um cargo de extrema importância e pressão, teria que estar acostumado com cobranças de? pic.twitter.com/9S9yWaHJIk -- TORCIDA URUBUZADA (@ubzoficial) January 31, 2024

A NAÇÃO MERECE RESPEITO!



A recente agressão cometida por Marcos Braz, vice-presidente de futebol do Flamengo, contra um torcedor do próprio clube é um episódio repugnante e inaceitável. A atitude não apenas mancha a reputação do clube, mas também evidencia novamente a falta de? -- Nação 12 (@Nacao12) January 31, 2024

A defesa de Marcos Braz diz que as imagens "apenas demonstram o que já foi mencionado" nos depoimentos prestados e que o dirigente foi perseguido por integrantes de uma torcida organizada.

"As imagens recentemente divulgadas, apenas demonstram o que já foi mencionado nos depoimentos, prestados na delegacia. O senhor Marcos Braz estava no shopping, com sua filha menor de idade, para comprar seu presente de aniversário. Neste momento foi perseguido, por mais de uma vez, por torcedores, pertencente a uma torcida organizada, que o xingavam e ameaçavam! Em reação a esses fatos e em defesa da sua filha e suas amigas se envolveu nesta confusão. Já pedimos que se investiguem o crime de perseguição e aguardamos que os fatos sejam devidamente esclarecidos", disse o advogado Raphael Mattos, ao UOL.