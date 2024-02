Justiça bloqueia contas do Corinthians e determina repasse da VaideBet para PixBet

O Corinthians teve suas contas bloqueadas pela Justiça de São Paulo devido à pendência de R$ 40 milhões com a PixBet, empresa que ocupava a omoplata da camisa do time masculino até o fim de 2023. O Tribunal também determinou que a VaideBet, atual patrocinadora máster do clube, direcione os repasses financeiros à PixBet até que a dívida do Corinthians seja quitada.

O valor de R$ 40 milhões cobrado pela PixBet é baseado nos R$ 20 milhões relacionados à multa rescisória e mais R$ 20 milhões de devolução das luvas que foram pagas ao clube na ocasião.

Em dezembro de 2022, o Corinthians assinou contrato de três anos com a PixBet, em acordo que previa exclusividade na camisa sobre empresas do ramo de apostas. Porém, desde que Augusto Melo assumiu a presidência da agremiação, as conversas com a companhia foram encerradas.

O Timão firmou novo vínculo, com a VaideBet, que se comprometeu a pagar R$ 120 milhões anuais por três temporadas, além de R$ 10 milhões em luvas. O clube, porém, não assinou a rescisão com a PixBet após um acordo de pagamento das pendências, e fez apenas uma notificação de rescisão unilateral, o que não exclui o compromisso da diretoria em arcar com os custos previstos para anulação da parceria.

Essa quantia, inclusive, ainda pode aumentar. Se a PixBet considerar pertinente, ela pode processar o Corinthians por danos morais ou por violar a cláusula de exclusividade estabelecida anteriormente. A multa em questão está no contrato como "compensatória", ou seja, a casa de apostas pode considerar que tem que ser compensada por danos a sua imagem e solicitar uma quantia maior ao Timão.

A PixBet entende que o Corinthians atravessa por problemas financeiros e provavelmente não vai conseguir pagar esse valor em um curto prazo de tempo. Por conta disso, a PixBet teve a solicitação atendida pela Justiça de que todo dinheiro que fosse entrar nos cofres do clube via VaideBet fosse repassado diretamente para o seu próprio caixa.

Portanto, se a VaideBet mantiver os pagamentos mensais de R$ 10 milhões, o Corinthians pode voltar a receber da empresa apenas em junho, após a quitação da dívida com a antiga parceira.

O bloqueio das contas do Corinthians pela Justiça de São Paulo foi noticiado primeiramente pela Veja.

Corinthians tenta acordo

A decisão da Justiça cabe recurso e o Corinthians ainda pode chegar a um novo acordo com a PixBet, propondo um parcelamento, que não comprometa tanto seu caixa e que seja aceito pela PixBet que, por ora, não se contentou com as propostas do Corinthians.

Internamente, pessoas do clube entendem que o bloqueio na Justiça é uma estratégia da PixBet para pressionar o Timão a buscar um acordo de pagamento que seja mais vantajoso para a casa de apostas.

Contrato com VaideBet não passou pelo compliance do clube

A Gazeta Esportiva apurou que o contrato do Corinthians com a VaideBet não passou pelo sistema de compliance que fora implantado no clube no segundo semestre de 2021.

À época, a reportagem fez contato com a assessoria de imprensa da atual administração do Corinthians, liderada pelo presidente Augusto Melo, para esclarecer o motivo do contrato da VaideBet não ter passado pelo crivo do compliance instalado no clube. A resposta veio em nota à Gazeta Esportiva: "O contrato passou pelo processo de compliance realizado pelo próprio departamento jurídico do Corinthians".

A assessoria confirmou, em seguida, que o compliance citado refere-se a uma avaliação feita pelos novos membros do departameto jurídico, sem a utilização do sistema de compliance ativo no clube neste momento.