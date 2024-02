Joaquim celebra parceria com Gil no Santos e cita campo fofo: 'Atrapalhou'

Dono do gol do Santos em vitória por 1 a 0 sobre o Água Santa, hoje, pelo Campeonato Paulista, Joaquim comemorou a parceria com Gil na zaga e pontuou o gramado "fofo" do estádio Primeiro de Maio.

O que aconteceu

Joaquim comemorou sua parceria com Gil na defesa. O zagueiro marcou, pelo alto, o gol que levou o Peixe à vitória contra o Água Santa.

O defensor pontuou o estado ruim do gramado do Estádio Primeiro de Maio e afirmou que atrapalhou a partida. Joaquim também citou o bom desempenho do Peixe na bola parada.

A gente sabe da responsabilidade que é defender o manto do Santos. Chegamos aqui com chuva, campo fofo, que atrapalhou muito nosso desempenho, mas lutamos bastante e fizemos o gol de bola parada, que treinamos muito. Gil é espetacular, tem somado muito e nossa parceria está cada vez mais forte

Joaquim, à Record.

O Santos volta a campo no domingo contra o Guarani, às 18h, na Vila Belmiro, pela quinta rodada do Campeonato Paulista.

Com a vitória, o Peixe aumentou sua vantagem no Grupo A da competição e está com nove pontos. A Portuguesa, em segundo, tem apenas três pontos.