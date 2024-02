Grêmio bate Juventude e vira líder do Gauchão em jogo com susto e ambulância

Na noite desta quarta-feira, a quarta rodada do Campeonato Gaúcho teve seu pontapé inicial. Jogando diante de sua torcida, o Grêmio venceu o Juventude por 1 a 0 na Arena do Grêmio.

O único gol do confronto, marcado por uma lesão grave no goleiro do time visitante, foi feito por Fábio ainda no primeiro tempo.

Com o resultado, o Tricolor gaúcho chegou aos nove pontos e assumiu a liderança do estadual - isso porque, mais cedo, o Internacional foi derrotado pelo Guarany por 2 a 0. O Juventude, por sua vez, amargou a segunda derrota seguida no torneio e ocupa a terceira posição, estacionando nos seis pontos.

Agora, as duas equipes retornam aos gramados já neste fim de semana. O Grêmio visita o Avenida neste sábado. A bola rola a partir das 19 horas (de Brasília), na Arena do Grêmio, pela quinta rodada da primeira fase do Gauchão.

O Juventude, por sua vez, entra em campo um dia depois do Grêmio. Neste domingo, pelo encerramento da quinta rodada, o Jaconero pega o Ypiranga, às 20 horas, no estádio Alfredo Jaconi.

O jogo

Foi o Juventude quem teve a primeira chance do jogo. João Lucas avançou pelo lado direito e cruzou para dentro da área. Erick Farias, porém, pegou mal na bola de cabeça e finalizou para fora.

E o Grêmio respondeu rapidamente. João Pedro Galvão pressionou e o goleiro Lucas saiu jogando errado. A bola sobrou nos pés de Soteldo, que tocou para Cristaldo. O argentino devolveu para o venezuelano, que mandou pela linha de fundo.

E foi o Tricolor gaúcho que encontrou o caminho do gol primeiro. Cristaldo cobrou escanteio e Fábio, sozinho, subiu de cabeça para fazer o primeiro gol do Grêmio no confronto. A partir daí, o jogo ficou truncado no meio de campo e o time da casa levou a vantagem para o intervalo.

Na segunda etapa, o duelo continuou travado no meio-campo, com poucas chances reais de gol. Por conta de uma grave lesão do goleiro Lucas Wingert, do Juventude, a partida ficou paralisada por cerca de 10 minutos. O arqueiro precisou ser substituído de maca deixou o gramado de ambulância e com um colar cervical.

Lucas Wingert, goleiro do Juventude, deixou jogo contra o Grêmio de ambulância por lesão na mandíbula Imagem: Maxi Franzoi/AGIF

Assim, o segundo tempo não teve fortes emoções - e ficou marcado, para a torcida gremista, pela lesão de Soteldo. O atacante deixou o gramado sentindo dores aos 38 minutos e foi substituído por Lucas Besozzi.