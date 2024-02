Giro dos Estaduais: Bahia vence com gol de Everton Ribeiro, e Fortaleza ganha a terceira seguida

Os campeonatos estaduais ao redor do Brasil seguem a todo vapor. Nesta quarta-feira, alguns dos times mais tradicionais do Brasil voltaram a campo para a disputa de seus respectivos torneios, como Bahia, Criciúma, Chapecoense, Goiás e Fortaleza.

Baiano

Pela quinta rodada da primeira fase do Campeonato Baiano, o Bahia recebeu e bateu o Barcelona de Ilhéus, por 2 a 0, na Fonte Nova. Éverton Ribeiro e Rafael Ratão fizeram os gols do Tricolor de Aço no confronto. Com o resultado, o Bahia assumiu momentaneamente o topo da tabela - isso porque o Vitória ainda joga nesta rodada.

Cearense

O Fortaleza manteve os 100% de aproveitamento no Cearense. Na terceira rodada da primeira fase, a equipe de Vojvoda bateu o Iguatu, por 3 a 1, com dois gols de Calebe e um de Thiago Galhardo na Arena Castelão. Diego Viana descontou, de pênalti. Assim, o Leão segue na liderança do Grupo A, com nove pontos e invicto até o momento.

Catarinense

Na quarta rodada da primeira fase do Catarinense, o Criciúma foi surpreendido pelo Marcílio Dias, fora de casa, e perdeu por 1 a 0. Juninho Tardelli fez o gol que deu a vitória ao time mandante. Essa foi a primeira derrota do Tigre no estadual.

A Chapecoense, por sua vez, foi para seu terceiro jogo consecutivo sem vencer na competição. Jogando na Arena Condá, a Chape sofreu o empate em 2 a 2 diante do Barra. Habraão marcou duas vezes para a equipe da casa, mas gols de Marcelo Júnior e Matheus Carvalho - este último nos acréscimos da segunda etapa - deixaram tudo igual no placar.

O Brusque também entrou em campo e acabou sendo derrotado, por 1 a 0, pelo Nação. Paul Loudjeu fez o único gol da partida, realizada na Arena Joinville.

Com os resultados, o Criciúma manteve a liderança na tabela, com nove pontos. A Chapecoense, por sua vez, figura na sexta posição, com cinco. Já o Brusque tem a mesma pontuação da Chape e ocupa o quinto lugar.

Goiano

O Goiano também teve sua quinta rodada se iniciando nesta quarta-feira. O Vila Nova superou o Aparecidense, por 3 a 1, em casa. Alesson, Anderson Conceição e Sandro Bueno marcaram para o time mandante, enquanto Du Fernandes diminuiu para os visitantes no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga.

Já o Goiás também conseguiu vencer seu jogo e manter a disputa pela liderança ativa. O Esmeraldino ganhou do CRAC por 2 a 0 na Arena Rifertil graças aos gols de Breno Herculano e Paulo Baya.

?? BRENO HERCULANO! O primeiro gol da noite de hoje foi do meu camisa número 9??! ? TBC pic.twitter.com/Ud9QOek2PD ? Goiás Esporte Clube (@goiasoficial) February 1, 2024

Com isso, o Vila Nova segue no topo da classificação, com 12 pontos. Já o Goiás segue na perseguição ao líder, com 11. O Aparecidense figura na sétima posição, com seis pontos, e o CRAC ocupa a 11ª colocação, com apenas dois.

Pernambucano

No Campeonato Pernambucano, duas equipes tradicionais do Brasil também entraram em campo. Pela sexta rodada da primeira fase, o Santa Cruz venceu o Porto por 3 a 1 no Estádio Lacerdão. Pedro Bortoluzo, Thiago de Oliveira e Caio Galvão fizeram os gols do time visitante, enquanto José Werison descontou para os donos da casa.