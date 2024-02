Gabigol marca, Flamengo bate Sampaio Corrêa e encosta na zona de classificação do Carioca

O Flamengo voltou a atuar com seus principais jogadores e venceu por 2 a 0 o Sampaio Corrêa, nesta quarta-feira, no Mangueirão, pela quinta rodada do Campeonato Carioca. Com o resultado, o Rubro-Negro chegou aos oito pontos e se aproximou da zona de classificação para as semifinais do estadual. Já a equipe da Região dos Lagos segue com apenas um.

O Flamengo encaminhou a vitória ainda no primeiro tempo, com gols de Bruno Henrique e Gabriel. O camisa 10, inclusive, quebrou o jejum que vivia - não marcava desde agosto do ano passado.

Na próxima rodada, o Flamengo terá o clássico contra o Vasco, neste domingo, no Maracanã, a partir das 16 horas (de Brasília). Já o Sampaio Corrêa recebe o Volta Redonda no mesmo dia, às 15h45, em Saquarema.

FFIIIIIMMMMM DE PAPO EM BELÉM! COM GOLS DA MINHA DUPLINHA BEAGABI, VENCEMOS O SAMPAIO CORRÊA POR 2 A 0! VAAAMMMOOOS FLAMMMEEEENNNGOOOO!#VamosFlamengo #CRF pic.twitter.com/sVNEswCPPV ? Flamengo (@Flamengo) February 1, 2024

O jogo

O Flamengo começou a partida pressionando o Sampaio Corrêa. Os rubro-negros criaram a primeira chance com David Luiz. O zagueiro cabeceou para grande defesa de Leandro Matheus. Só que aos nove minutos, os flamenguistas abriram o placar com Bruno Henrique. O atacante pegou rebote de falta cobrada por De la Cruz e mandou para a rede.

Mesmo depois do gol, os rubro-negros seguiram com a postura ofensiva. Tanto que Pulgar acertou o travessão. Depois, foi a vez de Arrascaeta tentar a finalização de voleio, mas Leandro Matheus fez a defesa sem dificuldade. O Flamengo quase ampliou aos 30 minutos, quando Gabriel cobrou falta e o goleiro do Sampaio Corrêa salvou com o pé.

O Flamengo manteve o domínio da partida e marcou o segundo gol aos 41 minutos. Gabriel recebeu passe na área e tocou na saída do goleiro. Assim, os rubro-negros foram para o intervalo com boa vantagem no placar.

No segundo tempo, o Flamengo continuou com o controle da partida. Os rubro-negros diminuíram um pouco o ritmo, mas não deixavam o Sampaio Corrêa ameaçar na parte ofensiva.

Os flamenguistas chegavam com facilidade próximo da área adversária, mas passaram a errar o último passe. Com o passar do tempo, Tite tirou alguns de seus titulares para poupá-los visando o clássico do fim de semana.

Nos minutos finais, o Sampaio Corrêa ainda buscou o gol de honra. No entanto, o Flamengo soube administrar o resultado para sair de campo com os três pontos de Belém.

FICHA TÉCNICA



SAMPAIO CORRÊA-RJ 0 X 2 FLAMENGO

Local: Estádio Mangueirão, em Belém (PA)



Data: Quarta-feira, 31 de janeiro de 2024



Horário: 21h30 (horário de Brasília)



Árbitro: Carlos Tadeu Ferreira de Castro



Assistentes: Gustavo Mota Correia e Raphael Carlos de Almeida Tavares dos Reis

Cartões amarelos: Paulo Vitor, Rodrigo Dantas, Leandro Matheus e Eduardo Thuram (Sampaio Corrêa); Allan (Flamengo)



GOLS: Bruno Henrique, aos 9 minutos do primeiro tempo; Gabriel, aos 41 minutos do primeiro tempo (Flamengo)

SAMPAIO CORRÊA: Leandro Matheus; Roberto (Rafael Pernão), Índio, Eduardo Thuram e Paulo Vitor (Guilherme); Eduardo Rosado (Elenílson), Marcelo e Rodrigo Dantas; Hugo Cabral (Max), Abner e Lucas Carvalho (Gabriel Agu)



Técnico: Silvestre dos Anjos

FLAMENGO: Rossi; Wesley, Léo Pereira, David Luiz e Ayrton Lucas (Varela); Erick Pulgar (Allan), Gerson (Luiz Araújo), De la Cruz (Rayan Lucas) e Arrascaeta (Matheus Gonçalves); Bruno Henrique e Gabriel



Técnico: Tite