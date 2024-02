Ferj afasta árbitro 1 hora após Nova Iguaçu e Vasco por 'falhas gritantes'

Do UOL, no Rio de Janeiro

A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (FFERJ) afastou o árbitro João Marcos Gonçalves Fernandes pouco mais de uma hora após a vitória do Nova Iguaçu por 2 a 0 sobre o Vasco, em Uberlândia (MG), por considerar que a autoridade cometeu "falhas gritantes".

O que aconteceu

O afastamento do árbitro será por todo o Campeonato Carioca de 2024, segundo o comunicado da FFERJ, que avaliou que ele agiu "completamente em desacordo com as instruções do Departamento de Árbitros e fora do padrão de excelência estabelecido como regra" da federação.

A partida foi marcada por muitas entradas duras e reclamações por parte do Vasco, principalmente.

O atacante Rossi recebeu uma entrada forte na canela esquerda no primeiro tempo, em lance que tem viralizado nas redes sociais e gerado indignação nos vascaínos, já que sequer foi marcada falta na jogada.

O lateral direito Cayo Tenório foi o jogador do Nova Iguaçu envolvido na jogada. Ele já havia recebido um cartão amarelo antes.

O mesmo Rossi recebeu outra entrada dura no segundo tempo, em lance que também gerou bastante reclamação dos cruzmaltinos.

Veja o comunicado da FFERJ

... , o Departamento de Arbitragem (DEAF-RJ) decide pelo afastamento do juiz João Marcos Gonçalves Fernandes da relação de árbitros do Campeonato Carioca 2024. -- FERJ (@FFERJ) February 1, 2024

Outro jogo do Vasco já havia gerado mudanças

O jogo do Vasco na rodada anterior já havia gerado mudanças drásticas por parte da FFERJ. A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro decidiu implementar o VAR em jogos envolvendo os clubes grandes após polêmicas de arbitragem no empate em 2 a 2 com o Bangu, em Brasília. Na ocasião, dirigentes vascaínos foram até a sede da entidade formalizar suas reclamações e o órgão concordou com as argumentações.

O VAR seria usado somente nos clássicos e na fase final, anteriormente. Agora, passará a ser utilizado nos jogos envolvendo Botafogo, Flamengo, Fluminense e Vasco a partir deste fim de semana.