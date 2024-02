Federação decide afastar árbitro da partida entre Vasco e Nova Iguaçu

Pouco tempo depois do fim da partida entre Vasco e Nova Iguaçu, disputada na noite desta quarta-feira, pelo Campeonato Carioca, a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (FFERJ) informou o afastamento do árbitro João Marcos Gonçalves Fernandes.

A Federação viu falhas do juiz na parte disciplinar do jogo disputado em Uberlândia. Embora não tenha sido especificada pela entidade, a não expulsão do lateral direito Cayo Tenório, do Nova Iguaçu, em lance com Rossi foi decisiva para a medida.

Confira a nota da FFERJ:

Por verificar falhas gritantes na parte disciplinar da arbitragem de Nova Iguaçu x Vasco, completamente em desacordo com as instruções do Departamento de Árbitros e fora do padrão de excelência estabelecido como regra pela Federação de Futebol do Rio de Janeiro, o Departamento de Arbitragem (DEAF-RJ) decide pelo afastamento do juiz João Marcos Gonçalves Fernandes da relação de árbitros do Campeonato Carioca 2024.