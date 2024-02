Decisivo, Joaquim valoriza vitória do Santos contra o Água Santa e exalta parceria com Gil

O Santos venceu o Água Santa por 1 a 0 nesta quarta-feira, fora de casa, pela quarta rodada do Campeonato Paulista. Autor do gol decisivo e eleito o craque do jogo, Joaquim destacou a dificuldade da partida e valorizou a sua parceria com Gil.

"A gente da responsabilidade que é defender o manto do Santos. Sabíamos que seria um jogo difícil aqui. Estava chovendo, o campo atrapalhando, mas conseguimos lutar bastante e fazer o gol na bola parada para sair com a vitória. O Gil é um cara espetacular, que tem somado muito. Nossa parceria está cada vez mais forte", disse à Record TV.

Com o resultado, o Peixe segue na liderança do grupo A, agora com nove pontos, seis a mais que a Portuguesa, que está em segunda.

O Santos volta a campo no domingo, quando recebe o Guarani na Vila Belmiro, às 18 horas (de Brasília), pela quinta rodada do Paulistão.