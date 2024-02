'Claudinho no Corinthians? Vai fazer trio com Gabigol e Borré', ironiza RMP

Renato Maurício Prado ironizou no Fim de Papo a notícia de que o Corinthians tenta a contratação do atacante Claudinho, do Zenit. Para o comentarista, a realidade do Timão é completamente diferente e a diretoria está mais uma vez vendendo ilusão ao torcedor. RMP também falou sobre a derrota no clássico Majestoso.

'Ataque dos sonhos impossíveis': "Essa história do Claudinho, o Corinthians vai colocar ele com Gabigol e Borré. Vai fazer um ataque espetacular. Gabriel, Borré e Claudinho. É o ataque dos sonhos impossíveis. Corinthians não tem dinheiro para contratar o Claudinho, como não tinha para contratar o Gabriel, como não teve para contratar o Luiz Henrique. Corinthians gosta de vender sonhos, e aí na 'hora H' o que acontece? Pedro Raul. A realidade do Corinthians é Pedro Raul. Atacante que faz até uns gols, mas é caneleiro".

'Com folga': "O que aconteceu ontem deu a lógica. A gente comentava ontem 'clássico, aquela coisa, as vezes quem tá pior se agiganta', mas o normal era ganhar o São Paulo e foi o que aconteceu. Com folga, o placar de 2 a 1 é até mentiroso. Aquele finalzinho de jogo, que parecia que poderia até aparecer o empate, seria uma injustiça. São Paulo foi melhor que o Corinthians o jogo inteiro".

Assista ao Fim de Papo na íntegra