Auxiliar do Vasco dispara após derrota: 'Tudo ruim. Jogo para esquecer'

Filho do treinador Ramón Díaz e auxiliar-técnico do Vasco, Emiliano Díaz não poupou críticas ao desempenho da equipe na derrota por 2 a 0 para o Nova Iguaçu, hoje (31), em Uberlândia, pelo Campeonato Carioca:

Foram todos [erros do jogo], saiu tudo ruim. Um jogo para esquecer e continuar melhorando. Um jogo que aconteça uma vez por ano. Falei que não tem que acontecer mais

Emiliano Díaz, auxiliar-técnico do Vasco

Pedido de desculpas: "Um dia que saiu tudo ruim. Pedir desculpas ao torcedor, porque ele não merece isso. Venho aqui botar a cara, mas é um jogo que deu tudo errado. A análise é que deu tudo errado. Temos que continuar trabalhando, melhorando, porque estamos nesse processo".

Clássico com o Flamengo no domingo: "Clássico a gente tem que jogar vida ou morte, como todo jogo que estamos jogando. Vamos jogar com tudo o que a gente tem. Estamos em preparação. Ano passado chegamos à semifinal do Carioca e terminamos o ano brigando contra o rebaixamento. Temos um plano e não vamos sair dele, aconteça o que acontecer. Queremos que o Vasco seja sólido. Não queremos repetir os erros do ano passado".

Força máxima no clássico: "A rodagem do elenco está clara. Estamos e preparação, jogadores não podem jogar a cada três dias, é impossível. Porque senão, na metade do ano, não tem mais jogadores. No clássico a gente vai jogar com todos, a torcida pode ficar tranquila".

Lesão de Paulinho: "Paulinho foi um golpe muito duro não só por causa do jogador que ele é, mas por causa da pessoa. A gente adora o Paulinho, um cara magnífico. Vamos rever como substituí-lo, mas aconteceu há pouco tempo, o grupo está abalado, somos uma família".

Vaias da torcida em Uberlândia: "O que aconteceu ano passado ninguém vai conseguir mais na história do futebol. Era algo impossível de fazer. O grupo está acostumado à pressão. Hoje saiu tudo ruim, o Vasco, os jogadores e a torcida não merecem isso. Temos que botar a cara e trabalhar. Mas a pressão a gente não sente. Não sentimos ano passado, não vamos sentir agora no início da temporada. Sabemos que temos muito para dar, é um grupo forte, acredito muito nos jogadores. É corrigir os erros".