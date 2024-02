Santos sente falta de Giuliano, é salvo pela trave no fim e bate Água Santa

Salvo pela trave nos acréscimos, o Santos venceu o Água Santa por 1 a 0 hoje, no estádio Primeiro de Maio, pela quarta rodada do Campeonato Paulista. Joaquim marcou pelo Peixe.

O Santos teve um bom volume de jogo na primeira etapa e três boas oportunidades - duas com Furch, de frente para o gol, e uma com Joaquim pelo alto, mas a falta de capricho manteve o 0 a 0.

Sem Giuliano, lesionado, o Peixe sofreu um pouco com a criação e chegadas perigosas na área. O meia teve uma lesão na panturrilha e deve retornar em duas semanas.

O Água Santa equilibrou a partida, mas viu o Peixe crescer de produção, insistir e marcar. Apesar de chutar pouco, o Santos encontrou um gol em bola parada, no cruzamento de Felipe Jonatan, Joaquim marcou pelo alto. Igor Henrique foi expulso por falta em Pituca aos 40 ao receber o segundo amarelo. Mesmo assim, o Água Santa assustou: Jael mandou uma bola na trave nos últimos minutos.

O Peixe volta a campo no domingo para enfrentar o Guarani em casa, às 18h, pela quinta rodada da competição.

O Água Santa joga contra o Mirassol no sábado, no mesmo horário, no estádio Primeiro de Maio.

Com o resultado o Santos segue líder do grupo A, com nove pontos. O Água Santa se mantém em quarto no grupo B.

Jogo morno

O Santos dominou as principais chances no primeiro tempo e não teve trabalho com o Água Santa. As alterações de Carille deram certo e o treinador teve uma boa amostra de Hayner, que estreou como titular e atuou de forma segura. Aderlan foi poupado por opção. Otero e Cazares foram bem.

O time de Carille teve três boas oportunidades, mas desperdiçou e, no fim, oscilou. Furch teve duas tentativas falhas, ambas de frente para o gol, e Joaquim perdeu de cabeça. Até a metade da primeira etapa, o Peixe jogou com intensidade e mostrou criatividade e dinamismo. Depois, oscilou. Se tivesse caprichado, o Peixe teria aberto o placar.

O Água Santa aproveitou o cansaço do Peixe e acelerou a partida. O time da casa até conseguiu espaços e melhorou a movimentação, mas não assustou na pequena área.

Demorou, mas saiu

O Água Santa equilibrou a partida na segunda etapa e passou a dar trabalho para a defesa santista. Carille mexeu no time, mas o Peixe continuou monótono e chutou pouquíssimo a gol. Os donos da casa aproveitaram para pressionar o Santos em seu campo, mas não foram efetivos.

Apesar de chutar pouco, o Santos cresceu de produção, e as mexidas de Carille surtiram efeito. O Peixe encontrou um gol em bola parada, após cruzamento de Felipe Jonatan, Joaquim balançou as redes pelo alto.

Após o gol, o Santos se preservou e controlou melhor o resultado. O Água Santa ainda teve uma chance próxima da área com Luan Dias, mas não aproveitou. Nos minutos finais, Jael ainda mandou uma bola na trave.

Lances importantes

Faltou capricho! - Aos 15 minutos, Cazares ganhou na velocidade e cruzou na medida para Furch, que, sozinho, chutou fraco.

Por pouco - Aos 19 minutos, Cazares cruzou a bola na área, e Joaquim cabeceou para fora.

De novo, Furch? Aos 23 minutos, João Schmidt arma o Peixe com Cazares. O equatoriano dá bom passe para Furch, que teve mais uma chance de abrir o placar para o Peixe, mas chutou fraco, e Yago defendeu com tranquilidade.

Sem inspiração - Aos 8 minutos do segundo tempo, Furch recebeu a bola limpa e arriscou de longe, mas mandou para fora.

GOL! - Aos 36 minutos da segunda etapa, o Santos abriu placar após cruzamento de Felipe Jonatan e gol de Joaquim, pelo alto.

EXPULSÃO - Aos 40 minutos do segundo tempo, Igor Henrique fez falta em Pituca e recebeu o segundo amarelo.

NA TRAVE - Aos 49 minutos, Léo Sena lançou uma bola na área, e Jael subiu sozinho e acertou a trave.

Ficha técnica

Água Santa 0 x 1 Santos - 4ª rodada do Campeonato Paulista

Local: Estádio Primeiro de Maio, em São Bernardo do Campo (SP)

Data/hora: 31/01/2024 (quarta-feira), às 21h35 (de Brasília)

Cartões amarelos: Igor Henrique, Rafael Oller, Gabriel Inocêncio (A.S) Guilherme, Otero, Joaquim (SAN)

GOL: Joaquim, aos 36'2T.

SANTOS: João Paulo; Hayner, Gil, Joaquim e Felipe Jonatan; João Schmidt, Diego Pituca (Rincón), Otero (Marcelinho) e Cazares (Nonato); Guilherme (Pedrinho) e Julio Furch (Bigode). Técnico: Fábio Carille

ÁGUA SANTA: Ygor Vinhas; Gabriel Inocêncio, Walber, Alex Silva e Roger Carvalho; Cristiano (Léo Sena), Igor Henrique, Luan Dias; Bruno Xavier (Keké), Rafael Oller (Ronald) e Bruno Mezenga (Jael). Técnico: Bruno Pivetti.