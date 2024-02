Abel cita busca por reforços e diz qual setor do Palmeiras mais lhe agrada

Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, afirmou após a vitória por 1 a 0 contra o Red Bull Bragantino, pelo Paulistão, que o meio-campo da equipe é a posição que mais lhe agrada no atual momento no elenco.

O que ele disse

Na minha opinião, o setor que está como eu mais gosto é o meio-campo: com dois jogadores por posição para eles disputarem, está top. Se conseguirmos trazer um 10 caso o [Raphael] Veiga for convocado para a seleção, que a gente possa ter uma alternativa boa. Mas já disse ao clube o que eu entendia que era preciso para um ano exigente. Mas vamos ver... Tem sido nosso lema não olhar par aos problemas mas arrumar soluções. Abel Ferreira, em entrevista coletiva.

Veja outras aspas de Abel Ferreira

Uso dos 'garotos da base': "Eles não são garotos, são jogadores do Palmeiras. Aqui eu cobro igual para todos. Cobro igual do Luis, do Estevão, do Rocha. Eles sabem que, se eu pudesse, colocaria todos para jogar. Que eles confiem neles próprios como eu confio neles".

Luis Guilherme é o substituto ideal de Raphael Veiga?: "Os jogadores às vezes jogam bem, outras vezes não. Talvez hoje estava menos inspirado. Se vocês olharem para a forma que o adversário defendeu, é fácil entender porquê o Luis não teve espaço. E o jogador que estava marcando tem 20 anos a mais que ele. Ele, como os outros, tem que entender que acabou a base. Não jogam mais contra moleques de 17 anos. Jogam com homens de 30".

Força do elenco: "Os jogadores hoje, mais uma vez, disseram ao treinador que pode contar com qualquer um deles. O Aníbal [Moreno] foi um, o Naves fez um grande jogo, o próprio Garcia bem, o Vanderlan muito bem, o próprio Fabinho, que ano após ano tem evoluído muito, o Luís, o Jhonathan espetacular".

Abel rasga elogios a Jhon Jhon: "O Jhonatan [Jhon Jhon] foi espetacular. Se o clube não fizer um esforço extra para trazer um 10 [para ser reserva de Raphael Veiga], vai ser ele. Nós confiamos nele".