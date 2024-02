Willian José no Palmeiras? PVC descarta contratação e cita alvos do clube

Do UOL, em São Paulo

PVC falou no De Primeira que não há negociações envolvendo Palmeiras e Willian José. O colunista do UOL ainda projetou quais são os setores em que o clube deve se reforçar nos próximos meses.

Acerto descartado. "A informação que tenho, respeitando a apuração de todo mundo, é que não [há acerto entre atacante e clube]"

Próximos reforços. "O Palmeiras tem, neste momento, o cenário de conseguir um meia, um ponta e, para o meio do ano, um centroavante para quando o Endrick for embora. O Palmeiras projeta, até a metade do ano, três reforços."

Busca por atacante

Willian José tem contrato com o Bétis até 2027, com opção de renovação por mais uma temporada.

O clube espanhol paga parcelas da compra ao Real Sociedad. O salário do jogador de 32 anos é considerado médio para alto na Europa.

O Verdão aumentou a busca por um atacante no mercado após a lesão de Bruno Rodrigues, uma das três contratações para 2024, ao lado de Caio Paulista e Anibal Moreno - Endrick está no pré-olímpico, com a seleção brasileira, e Dudu lesionado.