Vasco fica perto de confirmar a chegada do volante Juan Sforza

O Vasco deve confirmar nos próximos dias a contratação do volante Juan Sforza. O jogador do Newell's Old Boys, da Argentina, teve negociação enrolada com os cariocas.

Sforza estava praticamente certo com o Vasco quando os cariocas miraram o volante Cuéllar. Com a negativa dos árabes em liberar o colombiano, o cruzmaltino voltou a buscar o argentino.

El empate de Juani ? Derechazo de Sforza para poner el 1-1 en Córdoba. Sexto gol para el mediocampista leproso. pic.twitter.com/gqMN8zzc5R ? Newell's Old Boys (@Newells) September 3, 2023

O volante de 21 anos está com a seleção da Argentina na disputa do Pré-Olímpico. Sforza vai se apresentar ao Vasco após o torneio.

Segundo a imprensa argentina, o Newell's vai ficar com 20% dos direitos do jogador. Os valores da negociação não foram divulgados.